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Покушение на главную власть: Ринкевич не доверяет депутатам Сейма? 2

Политика
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Покушение на главную власть: Ринкевич не доверяет депутатам Сейма?
ФОТО: LETA

На ближайшем пленарном заседании Сейма наверняка будет дан зеленый свет в какой-то степени историческим инициативам президента ЛР.

Да, впервые в новейшей истории глава государства осмелился покуситься на полномочия или, если хотите, на привилегии депутатов Сейма. То есть на права тех, кто избирает самого президента и, в случае чего, согласно Конституции, могут этого президента отозвать.

Беру права на себя

Итак, глава государства инициирует изменения в законах с тем, чтобы именно президент впредь предлагал Сейму на утверждение кандидатов на посты президента Банка Латвии, государственного контролера и государственного правозащитника (омбудсмена). До сего дня правом выдвигать претендентов на эти посты обладали депутаты Сейма.

Эдгар Ринкевич не скрывает, что на такой шаг его подтолкнула недавняя, прямо скажем, позорная эпопея с избранием президента Банка Латвии. Депутаты сперва выдвигали тех или иных кандидатов, потом от них отказывались, потом договаривались о едином кандидате от коалиции, а затем опять-таки оказывалось, что слуги народа… передумывали, ставя кандидатов в дурацкое положение…

Лидер по законотворчеству

Отметим, что нынешний президент ну очень активен именно в сфере законотворчества! Не будучи юристом, он за менее чем два года на посту президента инициировал больше законопроектов, чем его предшественник доктор права Левитс – за все четыре года своих полномочий! При этом практически все инициативы Ринкевича депутаты Сейма поддерживали и – пусть зачастую в дополненном, доработанном виде – принимали.

Что же касается данных инициатив, где речь идет об урезании прав парламентариев, то велика вероятность, что слуги народа могут впервые сказать Ринкевичу «нет».

По крайней мере, по слухам из кулуаров Сейма, пока большинство депутатов воспринимают эти идеи президента скептически. И не только потому, что их «обижает» сама попытка президента покуситься на их полномочия, а потому, что у нас парламентская республика, и к тому же президента у нас выбирает Сейм.

Понятно, что если бы Латвия перешла на всенародное избрание президента, то тогда было бы уместно расширять полномочия президента.

Даешь всенародного!

Стоит напомнить, что все опросы о выборах президента, которые проводились еще с конца 90-х годов, показывали один и тот же результат: подавляющее большинство граждан ЛР выступают за то, чтобы глава государства выбирался всенародно.

Но воз и ныне там – депутаты Сейма не хотят предоставлять народу такое право, опасаясь, что тогда они потеряют основные рычаги власти – ведь народный президент явно должен иметь больше полномочий, нежели сейчас.

Конечно, в инициативах Ринкевича есть своя сермяжная правда – депутаты в последние годы явно заигрались в «кадровые вопросы», пытаясь устроить политический торг. В этом смысле как бы находящийся над схваткой президент сможет более взвешенно подойти к поиску кандидатов на вышеупомянутые посты.

Впрочем, а где гарантия, что депутаты «в отместку» президенту не начнут при голосовании отклонять представленных им кандидатов? И что тогда? Президент начнет угрожать Сейму роспуском? Непонятна и процедура выбора самим президентом кандидатов на вышеупомянутые посты. Глава государства будет проводить «тайные смотрины» или искать кандидатов по объявлению? Или поиском подходящих претендентов займутся помощники президента?

Справедливости ради заметим, что Ринкевич своими инициативами «не затрагивает» Конституцию – он ведь, к примеру, не предлагает предоставить президенту право не только кандидатуру премьера выдвигать, но еще и выдвигать, и отзывать министров. Порядок же выдвижения госконтролера или президента Банка Латвии вообще Сатверсме не оговаривает – это все вопросы компетенции парламента.

Конституцию «тронуть» не дали

Кстати, в новейшей истории Латвии президенты пытались и изменить отдельные положения Сатверсме, касающиеся баланса президентской и парламентской ветвей власти.

Так, автор знаменитого указа номер 2 – о роспуске Сейма – Валдис Затлерс (на днях, кстати, отметил свое 70-летие) предлагал парламентариям пересмотреть статью Сатверсме, согласно которой, если президент инициирует роспуск Сейма, но народ на референдуме голосует против, президент уходит со своего поста.

Затлерс считал, что это слишком жесткая норма, которая удерживает президента от запуска процедуры роспуска Сейма, даже если Сейм того заслуживает. Понятное дело, что тогдашние парламентарии даже не стали и обсуждать предложение Затлерса.

В любом случае, даже если Сейм и предложения Ринкевича «положит под сукно», сам президент политически выиграет, ведь доверие народа к главе государства традиционно выше, чем к Сейму и правительству. И большинство латвийцев поддерживает расширение полномочий президента – пусть даже и весьма символическое, как в данном случае.

Лучше верните референдумы!

Но еще больше народ ждет другую инициативу Ринкевича – о том, чтобы снизить требования к запуску процедуры референдумов.

Напомним, что президент давеча обещал внести в Сейм поправки, которые снижают минимально необходимое число подписей для запуска референдума по тому или иному законопроекту (инициативе), ведь понятно, что собрать требуемые ныне 150 тысяч подписей граждан ЛР практически невозможно. Пока глава государства еще конкретные поправки в закон не внес.

И все-таки главный вопрос в контексте института президентства совершенно иной – дождемся ли мы того дня и часа, когда все-таки граждане ЛР сами, без посредников в лице депутатов, будут выбирать главу государства?!

#эдгар ринкевич #депутаты сейма
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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16
1

Комментарии (2)

  • AE
    Al Ekses
    27-го марта

    А что было «экстра позорного» в выборе, или назначении, президента банка? По-моему, обычная рутинная клоунада.

    13
    1
  • Д
    Дед
    27-го марта

    Так и люди им не доверяют. Ринкевичу, кстати, тоже не очень, но пока наши интересы совпадают.

    10
    1

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