Премьер официально издала распоряжение о создании рабочей группы по снижению бюрократии

Премьер-министр Эвика Силиня во вторник официально издала распоряжение о создании рабочей группы по снижению бюрократии, говорится в публикации официального издания Latvijas Vēstnesis. Фактически группа начала свою работу уже несколько недель назад, пишет ЛЕТА.

Главой рабочей группы назначен директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, его заместителем станет президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. Хотя сроки выполнения работы в распоряжении не указаны, оба руководителя ранее заявляли, что основная оценка может быть завершена в течение нескольких месяцев.

В состав рабочей группы также включены руководитель организации родителей "Mammām un tētiem" (Мамам и папам) Илзе Акментиня-Смилдзиня, профессор Латвийского университета, председатель правления аналитического центра LaSER Даунис Ауэрс, председатель правления объединения "Apeirons" Ивар Балодис, президент Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите, исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии Татьяна Гузняева, председатель Союза самоуправлений Латвии Гунтис Каминскис и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Кроме того, в группе будут работать директор и ведущий исследователь аналитического центра "Providus" Ивета Кажока, парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис, директор Юридического департамента Министерства юстиции Алексей Ремесов, руководитель отдела социальных, экономических и культурных прав Бюро омбудсмена Инета Резевска, председатель правления Латвийской ассоциации экспортёров Каспар Рожкалнс, парламентский секретарь Министерства финансов Янис Упениекс и директор "Латвийского альянса гражданского общества" Кристине Зонберга.

В случае отсутствия члена рабочей группы соответствующее учреждение может делегировать другого представителя.

Целью рабочей группы является обеспечение системного снижения бюрократии и административной нагрузки путём пересмотра и упрощения функций государственного управления, предоставляемых услуг и нормативного регулирования с целью повышения благосостояния жителей, развития предпринимательской среды и укрепления доверия общества к государственному управлению, сказано в распоряжении.

Среди задач группы — анализ нормативных актов, функций государственного управления и предоставляемых услуг, выявление проблем, связанных с бюрократией и административной нагрузкой, а также подготовка предложений Кабинету министров о краткосрочных и долгосрочных мерах по их сокращению.

Ожидается, что группа представит предложения по пересмотру содержания и процессов предоставления функций и услуг госуправления, отказу от неэффективных функций и услуг, а также предложения по их делегированию частному сектору или гражданскому обществу, если это будет эффективнее.

Группа также должна разработать критерии оценки воздействия мер по сокращению административной нагрузки с учётом экономических, социальных и правовых аспектов.

Рабочая группа будет регулярно отчитываться перед Кабинетом министров о проделанной работе, достигнутых результатах и дальнейших действиях.