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«Продолжаем ослаблять»: Латвии предложили стратегию отношений с РФ 6

Политика
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
«Продолжаем ослаблять»: Латвии предложили стратегию отношений с РФ
ФОТО: LETA

«В наших интересах продолжать Россию ослаблять», - такую стратегию для Латвии в интервью SestDiena озвучил Томс Ростокс, директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны.

Способом воздействия на РФ должны являться экономические санкции - «война закончилась бы, а санкции остались». «Мы также хотели бы, чтобы, в случае, если Россия продолжит контролировать завоеванные территории, Украина не признавала бы их вхождения в состав России. Мы также хотели бы, чтобы были осуждены военные преступники или по меньшей мере продолжалось расследование их преступлений, эти требования бы поддерживались. Это России принесло бы длительную репутационную потерю — военные преступления все же не шуточное дело».

«Балтийские государства есть и будут угрожаемыми, находясь по соседству с Россией, - произносит свой приговор эксперт. - Угроза была бы огромной, если бы Россия в 2022 году быстро победила бы в войне — тогда в Москве было бы опьянение победой и поди узнай, что бы они в таком странном состоянии сделали бы. В данный миг Россия продолжает быть угрозой, но она может быть меньшей, если наши союзники, особенно Европа, соберутся и станут военно сильнее. Прежде гарантии безопасности НАТО более основывались на военных возможностях США. Видим, что в данный миг им нужно меняться».

«Потенциально опаснейший сценарий есть такой, в котором Россия проверила бы, работает ли 5-я статья. Но это есть очень рискованно для самой России. Украине перед войной поддержка была небольшая, но, когда началась война, внезапно появилось понимание, что не можем ведь оставить Украину на произвол судьбы, хотя она не является государством-участником Европейского Союза и НАТО Также с нами было бы то же самое: если бы мы пережили нападение, в столицах государств НАТО подняли бы голос и нас бы защитили — вопрос только, были бы эти возможности достаточны. Цель есть оказаться в ситуации, когда возможностей есть достаточно».

Далее Т. Ростокс рассуждает: «Мы на Россию еще по-прежнему взираем с перспективы демократических государств: «Кончится война, и у людей будут вопросы». С войной там могло бы быть сходно как у нас с ковидом — мы это счастливо забыли. Российское общество будет благодарно за то, что война закончилась: «Какие-то приобретения есть, цена, возможно, была очень высока, но, глянь, мы выступили против НАТО и не проиграли». Окончательный список вопросов уже в данный миг еще не известен, там могли бы быть не только территории. Тем самым российское общество после конца войны спокойно могло бы изображать, что все в порядке и жизнь продолжается. Ясно, что Россия продолжит ослаблять государства НАТО, в том числе общество государств Балтии, шпионаж, кибернападения и поток дезинформации продолжится».

«Имперское мышление в России глубоко; в других государствах такое мышление по ходу времени заменено чем-то иным, - говорит стратегический аналитик. - Россия есть тяжелый случай, но не полностью безнадежный».

«Конечно, Россия не может рассчитывать на полное восстановление отношений, и возобновление Nord Stream 2. Но де-факто Путин будет у власти».

#безопасность
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Григорий Антонов
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Комментарии (6)

  • Мп
    Мимо проходил
    27-го марта

    В соревновании на сверхтупость и суперневежество статья Томса Росткса уверенно держится в тройке лидеров. "Один осёл собрался осла...ЧТО?!".

    19
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    27-го марта

    Нет противника страшнее чем соратник - Томс Ростокс.

    22
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го марта

    Какой директор, такими будет и безопасность и стратегия. Уровень хутора.

    39
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    27-го марта

    Пока только себя ослабляем.

    51
    2
  • A
    Anim
    27-го марта

    Ослаблялку отрастите сначала, клоуны.

    32
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    Если это правда, то данный директор это катастрофа для конкретно этого учреждения.

    36
    0
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