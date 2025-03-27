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Саммит «коалиции желающих» в Париже: Силиня рассказала о новых решениях 5

Политика
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Саммит «коалиции желающих» в Париже: Силиня рассказала о новых решениях

Премьер министр Латвии Эвика Силиня посетила французскую столицу, где в рамках саммита «коалиции желающих» собрались лидеры почти 30 стран, обсуждая увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

После встречи Силиня сделала заявление.

«В коалиции желающих мы вместе с нашими союзниками договорились о решительных шагах по укреплению:

  • Военной поддержки Украины, делающей сильнее и Украину, и Европу;

  • Европейского оборонного потенциала с упором на развитие военной промышленности и устойчивости общества;

  • Трансатлантического сотрудничества, преследующего общие интересы;

  • Санкций против России.

Я ценю лидерство Эммануэля Макрона и Зеленского за его четкую позицию по вопросам, которые важны для всех нас», - заявила Силиня после одной из встреч.

Заявление сделала и глава МИД Байба Браже: «Европейские лидеры, включая премьер-министра Латвии Эвику Силину, единогласно решили, что сейчас не время отменять санкции против России и что смягчения санкций не будет, пока не установится прочный мир».

В свою очередь, по завершении саммита президент Франции Макрон объявил, что Великобритания и Франция отправят на Украину свой контингент.

«Франко-британская миссия", по его словам, будет реализовываться "в тесном сотрудничестве с Киевом" с тем, чтобы "подготовить украинскую армию, определить её формат с точки зрения размера, количества солдат, типа вооружений.Это позволит нам лучше работать над планированием, чтобы вывести Украину на передний план».

#война рф и украины #визит #эвика силиня
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Комментарии (5)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    А насчёт Трансатлантического единства. Это к Трампу, все к Трампу. Можно даже предположить куда и зачем он всех отправит.

    28
    1
  • 27-го марта

    3 года уже разговоры разговаривают а толку никакого

    22
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    "Коалиция желающих" чтобы их поимели. "Европейский публичный дом".

    31
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го марта

    Можно конечно желать, как в коалиции, так и по одиночке, но изменить это ничего не может, это просто тупая трата денег. Американцы в этом отношении оказались значительно умнее.

    40
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    27-го марта

    Я бысказал "коалиция неудовлетворенных"

    18
    0
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