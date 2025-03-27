Саммит «коалиции желающих» в Париже: Силиня рассказала о новых решениях

Премьер министр Латвии Эвика Силиня посетила французскую столицу, где в рамках саммита «коалиции желающих» собрались лидеры почти 30 стран, обсуждая увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

После встречи Силиня сделала заявление.

«В коалиции желающих мы вместе с нашими союзниками договорились о решительных шагах по укреплению:

Военной поддержки Украины, делающей сильнее и Украину, и Европу;

Европейского оборонного потенциала с упором на развитие военной промышленности и устойчивости общества;

Трансатлантического сотрудничества, преследующего общие интересы;

Санкций против России.

Я ценю лидерство Эммануэля Макрона и Зеленского за его четкую позицию по вопросам, которые важны для всех нас», - заявила Силиня после одной из встреч.

Заявление сделала и глава МИД Байба Браже: «Европейские лидеры, включая премьер-министра Латвии Эвику Силину, единогласно решили, что сейчас не время отменять санкции против России и что смягчения санкций не будет, пока не установится прочный мир».

В свою очередь, по завершении саммита президент Франции Макрон объявил, что Великобритания и Франция отправят на Украину свой контингент.

«Франко-британская миссия", по его словам, будет реализовываться "в тесном сотрудничестве с Киевом" с тем, чтобы "подготовить украинскую армию, определить её формат с точки зрения размера, количества солдат, типа вооружений.Это позволит нам лучше работать над планированием, чтобы вывести Украину на передний план».