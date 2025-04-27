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На кого повесят долги? В сейме обсуждают важные поправки к Закону о квартирной собственности 1 1329

Политика
Дата публикации: 27.04.2025
BB.LV
На кого повесят долги? В сейме обсуждают важные поправки к Закону о квартирной собственности

Уже на следующий неделе начнется новая сессия парламента, и до праздников, которые продлятся с 1 по 5 мая, депутаты успеют обсудить в комиссиях целый ряд важных вопросов.

Покупатель или продавец?

Так комиссия по госуправлению и делам самоуправлений продолжит готовить ко второму чтению поправки в Закон о квартирной собственности. Изначально проект изменений в данный закон подготовило правительство. Суть изменений — законодательно определить порядок погашения задолженности перед или после отчуждения квартирной собственности.

Если говорить простым языком, то речь идет о том, кто будет погашать долги по коммунальным платежам, за обслуживание дома и в накопительный фонд в случае, если квартиру приобретает новый собственник.

Поправки предусматривают, что или при продаже квартиры сам продавец погашает все задолженности, или письменно заключается соглашение о том, что долги перенимает и оплату гарантирует покупатель жилья.

Уже на этапе рассмотрения поправок в комиссии Сейма и депутаты, и представители министерств, и юридическое бюро начали вносить дополнения в законопроект — в том числе и о том, какой именно кворум должен быть при проведении опроса собственников квартир для принятия того или иного решения — например, по ремонту дома. Ожидается, в окончательном чтении законопроект будет принят до Лиго, то есть до летних каникул.

О вреде воздержания

В свою очередь, подкомиссия по конституции и судебной политике продолжит обсуждение поправок в Закон о регламенте работы Сейма (Kārtības rullis) уже к третьему (окончательному) чтению. В частности, депутаты снова рассмотрят предложение двух депутатов Национального объединения о том, чтобы обязать парламентариев общаться между собой и с жителями Латвии в стенах Сейма исключительно на госязыке.

Любопытно, что свои предложения о работе депутатов прислали и представители "простого народа" — так, один из латвийцев призывает включить в данный закон запрет депутатам воздерживаться при голосовании.

Комиссия по социальным делам заслушает информацию о предложениях Минздрава по поводу порядка выписывания рецептов на лекарства. Минздрав хочет, чтобы врачи в большинстве случаев оформляли электронные, а не бумажные рецепты.

Депутаты, работающие в комиссии по образованию, науке и культуре, обсудят** меры поддержки тех учащихся, кто по разным причинам не мог закончить основную школу**, то есть 9 классов.

Эта же комиссия начнет и рассмотрение инициативы правых депутатов Сейма о том, чтобы разрешить и старшеклассникам отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного — даже если учебное заведение не предлагает обучение другому иностранному языку.

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#сейм #законопроекты
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Эдуард Эльдаров
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го апреля

    Депутаты, работающие в комиссии по образованию, науке и культуре, обсудят** меры поддержки тех депутатов СЭЙМа Латвии, кто по разным причинам не мог закончить основную школу**, то есть 9 классов.

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