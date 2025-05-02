Зарплаты, строительство АЭС и сокращение госрасходов: что обсудят власти Латвии?

Дата публикации: 02.05.2025
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

В связи с праздниками совет коалиции правящих в Латвии политических партий пройдет прямо перед заседанием правительства во вторник.

Судя по всему, правящие будут решать, поддерживать ли просьбу минсообщений снять ограничения на рост зарплат во всех государственных предприятиях (обществах капитала), которые находятся в ведении минсообщений.

Напомним, что в этом году установлен потолок роста зарплат в госуправлении - зарплаты нельзя повышать больше чем на 2,6%. Президент уже выразил недоумение по поводу желания минсообщений снять этот потолок в отношении работников всех госпредприятий минсообщений, в том числе и тех, которые сами не зарабатывают и существуют на дотации.

По слухам, правящие позволят отменить потолки лишь в отношении прибыльных обществ капитала, то есть тех, которые сами зарабатывают, также зарплаты могут быть адресно повышены тем работникам, которые реализуют проекты на деньги еврофондов.

Правящие обсудят подготовленный министерством климата и энергетики доклад о возможностях развития в Латвии атомной энергетики - то есть строительство мини-АЭС. Сам доклад включен в повестку дня вторничного же заседания правительства.

Ожидается, что партнеры обсудят и успехи в деле реализации плана рестарта правительства - увеличения ассигнований на оборону, поддержку семей с детьми и борьбу с бюрократией.

Автор - Абик Элкин
