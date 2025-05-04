Сегодня обширной программой мероприятий по всей стране будет отмечаться 35 лет со дня восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

С 9 часов утра в Домском соборе началась экуменическая служба. 5 мая с 9.00 до 22.00 у памятника Свободы открыта инсталляция "Цветочная Латвия" - люди выложат контуры страны из весенних цветов.

С 10 до 17 часов можно бесплатно посетить экспозицию Музея Народного фронта и Латвийского этнографического музея под открытым небом. В 10.30 состоится церемония возложения цветов к памятнику Свободы, а в 12 часов начнется торжественное заседание Сейма.

С 12 до 17 часов в Верманском саду пройдут творческие мастерские "Сад идей" и концертное представление "Шкаф чудес", организованное Центром культуры и народного творчества Рижской думы "Малая гильдия".

С 12.30 до 15 часов пройдет акция "Надень свой национальный костюм в честь Латвии!". 10-е юбилейное мероприятие организует Центр культуры и народного творчества Рижского самоуправления "Ritums".

Также в честь 35-летия восстановления независимости Латвии с 13.00 до 14.50 на площади Свободы пройдет дефиле духовых оркестров латвийских школ, организованное Государственным агентством развития образования.

С 13.00 до 23.00 в кинотеатре "Splendid Palace" и на сайте www.filmas.lv пройдет марафон латвийского кино.

В 13.15 у главного входа в здание Сейма состоится церемония чествования депутатов Верховного Совета, а в 13.30 там же пройдет церемония, посвященная единству стран Балтии и их солидарности с Украиной,.

Во второй половине дня, в 15.00, в Рижском замке состоится церемония вручения высших государственных наград, а с 15.00 до 21.00 на площади Свободы будут петь народные хоры, состоится концерт с выступлениями высших должностных лиц.

Мероприятия в честь годовщины восстановления независимости Латвии пройдут во всех городах и краях.

35 лет назад, 4 мая 1990 года, 138 депутатов Верховного Совета приняли Декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Она восстановила Латвийскую Республику, основанную 18 ноября 1918 года и не прекращавшую своего существования де-юре в течение 50 лет советской оккупации.