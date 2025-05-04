Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сегодня отмечают 35 лет со дня восстановления независимости Латвии 2 1112

Политика
Дата публикации: 04.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сегодня отмечают 35 лет со дня восстановления независимости Латвии
ФОТО: LETA

Сегодня обширной программой мероприятий по всей стране будет отмечаться 35 лет со дня восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

С 9 часов утра в Домском соборе началась экуменическая служба. 5 мая с 9.00 до 22.00 у памятника Свободы открыта инсталляция "Цветочная Латвия" - люди выложат контуры страны из весенних цветов.

С 10 до 17 часов можно бесплатно посетить экспозицию Музея Народного фронта и Латвийского этнографического музея под открытым небом. В 10.30 состоится церемония возложения цветов к памятнику Свободы, а в 12 часов начнется торжественное заседание Сейма.

С 12 до 17 часов в Верманском саду пройдут творческие мастерские "Сад идей" и концертное представление "Шкаф чудес", организованное Центром культуры и народного творчества Рижской думы "Малая гильдия".

С 12.30 до 15 часов пройдет акция "Надень свой национальный костюм в честь Латвии!". 10-е юбилейное мероприятие организует Центр культуры и народного творчества Рижского самоуправления "Ritums".

Также в честь 35-летия восстановления независимости Латвии с 13.00 до 14.50 на площади Свободы пройдет дефиле духовых оркестров латвийских школ, организованное Государственным агентством развития образования.

С 13.00 до 23.00 в кинотеатре "Splendid Palace" и на сайте www.filmas.lv пройдет марафон латвийского кино.

В 13.15 у главного входа в здание Сейма состоится церемония чествования депутатов Верховного Совета, а в 13.30 там же пройдет церемония, посвященная единству стран Балтии и их солидарности с Украиной,.

Во второй половине дня, в 15.00, в Рижском замке состоится церемония вручения высших государственных наград, а с 15.00 до 21.00 на площади Свободы будут петь народные хоры, состоится концерт с выступлениями высших должностных лиц.

Мероприятия в честь годовщины восстановления независимости Латвии пройдут во всех городах и краях.

35 лет назад, 4 мая 1990 года, 138 депутатов Верховного Совета приняли Декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Она восстановила Латвийскую Республику, основанную 18 ноября 1918 года и не прекращавшую своего существования де-юре в течение 50 лет советской оккупации.

×
Читайте нас также:
#Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
12
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео