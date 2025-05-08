Как уже сообщалось, сегодня в рамках внеочередного пленарного заседания Сейма проходит обсуждение доклада минфина о фискальной политике. Впрочем, дискуссия в парламенте развернулась уже по всей ситуации в экономике и в финансовой сфере. Вслед за министром финансов выступил глава минэкономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян. Он заявил, что экономике Латвии для более стремительного роста не хватает порядка 3,7 миллиардов евро в обороте, что вполне реально получить и за счет привлечения инвестиций, и за счет еврофондов, и за счет повышения объемов кредитования бизнеса банками. Валайнис напомнил, что правительство ввело зеленый коридор для инвесторов, для инновационных местных предприятий и особенно для тех,кто начал работать в сфере оборонной промышленности.

Но есть и тревожные моменты. Глава минэкономики обратил внимание на все продолжающееся падение грузооборота в латвийских портах - снижение грузопотока уже составило 30%. "И если грузооборот упадет еще на 10 миллионов тонн, то порты из двигателя нашей экономики превратятся в объекты, которые государство еще должно будет дотировать!" - предупредил министр и призвал завершить дискуссии на тему реформы портов, поскольку окончание реформы уже на этой неделе одобрило правительство и теперь осталось соответствующие поправки принять в Сейме. После чего в управление портами вернутся муниципалитеты, то есть Рижская и Вентспилская дума соответственно.