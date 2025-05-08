Латвия была первой! Три страны запретили пролет словацкого спецборта в Россию

Дата публикации: 08.05.2025
ФОТО: Global Look Press

Латвия, Литва и Эстония запретили пролет спецборта Фицо в Россию.

Три страны отказались пропускать спецборт правительства Словакии с премьер-министром Робертом Фицо в Россию через свое воздушное пространство. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

«Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене», — говорится в материале. Издание со ссылкой на источники также уточняет, что аналогичное решение приняли Литва и Эстония.

Ранее Фицо заявлял, что неоднократно получал угрозы из-за решения посетить День Победы. По его словам, визит в Москву станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой.

