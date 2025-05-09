Страны Балтии находятся в уникальной позиции, чтобы не дать ослабнуть трансатлантической связи как с США, так и с Канадой, подчеркнул в пятницу на открытии конференции Балтийской ассамблеи "Границы дипломатии и дипломатия через границы" президент Латвии Эдгар Ринкевич

"Роль США и Канады важна. Особенно важна она, конечно, здесь, в этом регионе. Какой бы жесткой ни была иногда риторика с обеих сторон, именно Балтийский регион может служить мостом для серьезного укрепления трансатлантических отношений в будущем, поскольку нас услышали и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Берлине, и в Париже, и в других столицах", - сказал Ринкевич.

Как сообщалось, депутаты парламентов Латвии, Литвы и Эстонии сегодня соберутся в Сейме на конференции Балтийской ассамблеи "Границы дипломатии и дипломатия через границы", чтобы обсудить вклад парламентской дипломатии стран Балтии в преодоление региональных проблем и сотрудничество с международными партнерами.