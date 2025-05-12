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Легализация марихуаны расколола правящую коалицию Латвии 6 2345

Политика
Дата публикации: 12.05.2025
BB.LV
Легализация марихуаны расколола правящую коалицию Латвии
ФОТО: LETA

Власти Латвии сегодня не смогли договориться о легализации в стране марихуаны, используемой в медицинских целях.

Инициатором обсуждения этого вопроса в коалиции стала партия "Прогрессивные". Как заявила журналистам премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после встречи правящих партий, в коалиции не смогли договориться по вопросе о марихуане.

Силиня пояснила, что "Новое Единство" считает, что к вопросу надо подойти основательно – сначала провести обсуждение с медиками и другими специалистами.

В то же время Союз "Зеленых и крестьян" возражает против марихуаны, сообщил член партии, министр экономики Виктор Валайнис, добавив, что решение должно быть профессиональным.

"Если профессиональные организации выскажут поддержку этому вопросу, мы еще раз поговорить об этом", — сказал Валайнис. Он также уверяет, что в настоящее время поддержки со стороны латвийских врачей по вопросу легализации медицинской марихуаны нет.

В свою очередь руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев настаивает на том, что партия будет продолжать разговор на эту тему.

Как сообщал bb.lv, правление "Прогрессивных" в начале апреля приняло решение продвигать медицинскую марихуану.

"Прогрессивные" пытаются убедить общественность, что медицинская марихуана — например, в форме таблеток, капсул или экстрактов — может быть наиболее эффективным или даже единственным средством для пациентов с хроническими болями, тошнотой, мышечными спазмами и другими симптомами, связанными с такими заболеваниями, как рассеянный склероз или онкология.

В настоящее время часть пациентов якобы уже нелегально использует такие средства, но приобретает их или ввозит в страну контрабандой.

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(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го мая

    срочно надо заказать для распространения специальные ложечки - SNAFFSPUN для всасывания внутрь кокки, может быть и для "МАРИВАННЫ" сгодится!

    7
    4
  • FK
    Filips Korbovs
    13-го мая

    Популистская, предвыборная идея. Хотя может они сами хотят покуривать легально xD

    10
    2
  • DI
    Diana I.
    12-го мая

    Да да. Все страны, где легалаиз, слышали точно такие же байки "в медецинских целях" "это помогает". А по факту - толпы курящих молодых людей. И все знают, что всё начинается с лёгких, а дальше всё забористей.

    49
    7
  • DI
    Diana I.
    Diana I.
    12-го мая

    *Медицинских

    15
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го мая

    Прогрессивные, регрессивные, новое елдинство, старое единство... партий развелось, как тараканов в иапках алкоголика - а толку? Только и научились наркоту обсуждать, Россию бояться да деньги красть. Впрочем, красть они умели всегда...

    36
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го мая

    В каких медицинских целях?! Кому вы лапшу на уши вешает???!!!

    58
    3
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