Легализация марихуаны расколола правящую коалицию Латвии

Власти Латвии сегодня не смогли договориться о легализации в стране марихуаны, используемой в медицинских целях.

Инициатором обсуждения этого вопроса в коалиции стала партия "Прогрессивные". Как заявила журналистам премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после встречи правящих партий, в коалиции не смогли договориться по вопросе о марихуане.

Силиня пояснила, что "Новое Единство" считает, что к вопросу надо подойти основательно – сначала провести обсуждение с медиками и другими специалистами.

В то же время Союз "Зеленых и крестьян" возражает против марихуаны, сообщил член партии, министр экономики Виктор Валайнис, добавив, что решение должно быть профессиональным.

"Если профессиональные организации выскажут поддержку этому вопросу, мы еще раз поговорить об этом", — сказал Валайнис. Он также уверяет, что в настоящее время поддержки со стороны латвийских врачей по вопросу легализации медицинской марихуаны нет.

В свою очередь руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев настаивает на том, что партия будет продолжать разговор на эту тему.

Как сообщал bb.lv, правление "Прогрессивных" в начале апреля приняло решение продвигать медицинскую марихуану.

"Прогрессивные" пытаются убедить общественность, что медицинская марихуана — например, в форме таблеток, капсул или экстрактов — может быть наиболее эффективным или даже единственным средством для пациентов с хроническими болями, тошнотой, мышечными спазмами и другими симптомами, связанными с такими заболеваниями, как рассеянный склероз или онкология.

В настоящее время часть пациентов якобы уже нелегально использует такие средства, но приобретает их или ввозит в страну контрабандой.