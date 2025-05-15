Дума Юрмалы придумала автобусную реформу за полмиллиона евро

Юрмальское самоуправление планирует выкупить и передать в аренду автобусы новому городскому пассажирскому перевозчику — ООО "Tukuma auto", говорится в проекте решения, подготовленном к заседанию думы 19 мая, пишет ЛЕТА.

Самоуправление намерено приобрести у ООО "Jūrmalas autobusu satiksme" 16 экологически чистых автобусов "Isuzu Citibus" и "Solaris Urbino" для обеспечения пассажирских перевозок на маршрутах городского значения в маршрутной сети Юрмалы. Предполагается, что цена покупки не превысит 551 047 евро.

Одновременно с передачей автобусов "Jūrmalas autobusu satiksme" также вернёт самоуправлению 23 терминала валидации и оплаты, указано в проекте решения.

После регистрации всех автобусов на имя самоуправления они будут переданы в аренду компании "Tukuma auto" за ежемесячную арендную плату в размере 28 364 евро с учётом налога на добавленную стоимость.

Для обеспечения выкупа автобусов на заседании думы планируется принять и поправки к бюджету, чтобы направить на эту цель необходимые средства.

Ранее сообщалось, что с 25 мая услуги общественного транспорта на автобусных маршрутах Юрмалы будет предоставлять "Tukuma auto".

Контракт с "Jūrmalas autobusu satiksme" истекает 24 мая, поэтому начиная с 25 мая услуги общественного транспорта в маршрутной сети Юрмалы будет оказывать компания "Tukuma auto". Новый поставщик услуги выбран в соответствии с результатами конкурса государственных закупок, срок действия договора — десять лет.

В самоуправлении подчёркивают, что для жителей Юрмалы сохранятся все действующие льготы на проезд, включая бесплатные поездки при наличии карты жителя Юрмалы. Маршруты и графики движения общественного транспорта также останутся без изменений.

Переход на новые автобусы в городских маршрутах планируется осуществлять постепенно — с осени на улицы города выйдут десять новых автобусов выпуска 2025 года. В переходный период в маршрутную сеть также будут включены временные автобусы, чтобы обеспечить непрерывность услуги в прежнем объёме.