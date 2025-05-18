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Неожиданно: президент и пять членов правительства Латвии покидают страну. Премьер уходит в отпуск 5 1179

Политика
Дата публикации: 18.05.2025
BB.LV
Неожиданно: президент и пять членов правительства Латвии покидают страну. Премьер уходит в отпуск
ФОТО: LETA

На следующей неделе пять министров правительства Латвии, а также Президент страны будут находиться в командировках за пределами Латвии, свидетельствует информация в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Премьер-министр ЛР Эвика Силиня на следующей неделе, с 19 по 25 мая, будет в отпуске. В это время обязанности премьер-министра будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис с понедельника, 20 мая, по среду, 22 мая, будет находиться в командировке в Бельгии. Его обязанности в это время также возьмёт на себя двужильная Либиня-Эгнере.

В Бельгию 20 мая отправится и министр иностранных дел Байба Браже. В это время обязанности министра иностранных дел в Латвии будет исполнять министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Министр обороны Андрис Спрудс улетит в Бельгию 19 мая, а оттуда 22 мая отправится в Эстонию. В его отсутствие руководить обороной страны будет министр сообщений Атис Швинка.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня с понедельника, 19 мая, по среду, 21 мая, будет находится в Польше. Её обязанности на это время перейдут к министру культуры Агнесе Лаче.

Министр финансов Арвил Ашераденс будет в командировке в Ирландии, после которого он решил не приходя на работу отправится в отпуск. Его обязанности будет исполнять министр образования и науки Даце Мелбарде.

Как сообщал bb.lv, в Японию уже улетел президент Латвии Эдгар Ринкевич. Пока он там будет встречаться с местным императором его обязанности будет исполнять председатель Сейма Даига Миеpиня.

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#правительство
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(5)
  • Д
    Дед
    18-го мая

    Пришло лето, и слуги народа за наш счет подались в отпуска.

    36
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    побежали??

    скорость какая

    36
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го мая

    Страна останется без власти... Спорим, никто и не заметит её отсутствие?

    60
    2
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    18-го мая

    Да глубоко пофиг, пусть хоть вообще сгинут

    35
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Мимо проходил
    18-го мая

    Ну почему,не будет заметно? Сразу инфляция остановится, экономика резко начнет расти и тд.

    14
    1
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