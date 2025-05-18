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Обрезания и слияния: власти Латвии фонтанируют идеями по сокращению госрасходов 2 651

Политика
Дата публикации: 18.05.2025
BB.LV
Обрезания и слияния: власти Латвии фонтанируют идеями по сокращению госрасходов

Экономика «отказывается» расти по приказу правительства, при этом правящие намерены уже в следующем году выделить на оборонную сферу 5% от ВВП, что означает дополнительное выделение на военные нужды почти 580 миллионов евро.

Закономерный вопрос: где в этой ситуации брать деньги, если экономическая ситуация не позволяет надеяться на стремительный рост доходов в казне?! Напротив, в самом минфине прогнозируют по итогам года недобор средств минимум в размере 1% от запланированных поступлений.

Вариантов по существу три — урезание расходов, заимствование, то есть увеличение госдолга и повышение налогов. Последний вариант вчера премьер Эвика Силиня еще раз отмела — на повышение налогов она пойти не готова. От себя добавим: поскольку следующий год — год выборов в Сейм, - то повышение налогов было бы равносильно политическому самоубийству.

В любом случае — остается два варианта. Если мы говорим о заимствовании средств, то власти уже морально готовы на это пойти, воспользовавшись решением Брюсселя вывести кредитование обороны за пределы максимально допустимого дефицита госбюджета. На оборону максимально допустимый дефицит составит 1,5% от ВВП.

Если же прибавить к нему максимально допустимый дефицит госбюджета в размере 3% от ВВП, то, в принципе, Латвия может составлять бюджет-2026 с предельным дефицитом 4,5% от ВВП! Это, конечно, много, но стоит напомнить, что в разгар ковида дефицит достигал и 7% от ВВП!

Маловато будет

Что же касается экономии средств, то здесь пока… пар ушел в свисток. Правящие договорились урезать госрасходы на 450 миллионов евро в следующие три года. То есть получается, что в год расходы будут сокращаться на 150 миллионов. «Это непозволительно мало!» - как и следовало ожидать, свое возмущение выразили социальные партнеры правительства в лице торгово-промышленной палаты и конфедерации работодателей. Напомним, что социальные партнеры требовали сократить все госрасходы в год на 5%, что дало бы уже экономию в 850 миллионов!

Между тем, министр экономики Виктор Валайнис в интервью Латвийскому ТВ утверждал, что прозвучавшая сумма сокращения расходов — 150 миллионов в год, - это только первый шаг! Это то, что нужно сделать еще летом. Ближе же к осени всем министерствам и не только предстоит еще изыскать возможности для урезания расходов.

Слиться в экстазе оптимизации

Как мы уже сообщали, в числе возможных мер для экономии средств правящие рассматривают и объединение министерств. Первым эту идею-фикс озвучил на днях министр финансов Арвилс Ашераденс. Правда, он не озвучил никаких конкретных предложений — какие же министерства предполагается объединить.

А вот глава минэкономики уже вчера поделился своими предложениями на сей счет: он считает, что нужно функции министерства умной администрации и по делам самоуправлений разделить между двумя другими министерствами — функции умной администрации передать министерству климата и энергетики, а функции контроля за самоуправлениями — МВД. Рискнем предположить, что МВД уж точно будет всячески отбиваться от необходимости еще и муниципальными вопросами заниматься. Тогда уж скорее этим мог бы заняться минюст.

Так или иначе, но если правящие реально «созреют» на то, чтобы сокращать число министерств, то это уже будет настоящий прорыв в деле оптимизации госрасходов!

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#оптимизация #правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(2)
  • A
    Anim
    19-го мая

    И как Латвийская ССР выживала без такой толпы чиновников... И без Интернета, и без компьютеров...

    Величайшая загадка истории.

    5
    1
  • Д
    Дед
    18-го мая

    На спор, после оптимизации расходы госуправления возрастут!

    32
    2

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