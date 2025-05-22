Дай денег: Министерство сообщения выпрашивает у правительства добавку

В Кабмин поступило очередное предложение от Министерства сообщения об… увеличении затрат на финансирование работников двух госпредприятий — Латвийского телерадиоцентра и агентства Латвийского воздушного сообщения.

Напомним, что в этом году в соответствии с решением правительства в госсекторе запрещено повышать зарплату более чем на 2,6%. Исключение сделано только для работников сферы безопасности.

Однако Минсообщения просит правительство, под предлогом возросшего объема работы, конкуренции на рынке труда и необходимости реализации европейских проектов, дать добро на увеличении расходов на содержание работников.

Это уже вторая попытка данного министерства добиться неких исключений для госпредриятий, которые находятся под надзором Минсообщения. В числе предприятий, работникам которых министерство хочет поднять оклады, и Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающая за провальный проект Rail Baltica, и "Латвияс дзелзцельш", который теперь выживает только за счет госдотаций, и даже airBaltic, который прошлый год закончил с убытками в размере 118 миллионов, а в первом квартале зафиксировал убытки на уровне 29,3 миллиона евро!

Рискнем предположить, что правительство эту просьбу не поддержит. Особенно после критики со стороны прессы и со стороны президента, выразившего недоумение тем, что прибавку к жалованью министерство просит и для тех, кто внедряет или точнее — не внедряет проект Rail Baltica.

К этому мнению главы государства присоединился на днях и Минфин. В своем заключении Минфин отметил, что нет веских оснований для повышения зарплат сверх установленных пределов работникам вышеупомянутых госпредприятий.