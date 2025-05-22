Максимальный ущерб! АРЕМ поклялся активно противостоять прокремлевским элементам в Латвии

Ассоциация развития гражданского общества России и поддержки русских эмигрантов (АРЕМ) на общем собрании в четверг приняла «Декларацию 2025», в которой одной из задач АРЕМ определено активное противодействие прокремлевским элементам в Латвии, в русской диаспоре и русской политической эмиграции, как заявил на заседании, состоявшемся после общего собрания, председатель правления AREM Дмитрий Савин.

«Наша задача — нанести максимальный ущерб прокремлевским элементам, действующим в Латвии», — подчеркнул Савин.

В декларации также говорится, что задачи AREM предусматривают продолжение сотрудничества с латвийским парламентом с целью информирования латвийских парламентариев о ситуации в русской диаспоре и русской политической эмиграции, а также, по возможности, о сопротивлении внутри России.

Среди задач AREM также упоминается оказание максимально возможной поддержки российским добровольческим формированиям, которые сражаются на стороне Украины против российской агрессии, оказание помощи истинным борцам против режима Владимира Путина, которые из-за этого были вынуждены бежать из России и нуждаются в защите.

AREM также обязуется продолжать и усиливать работу в области культуры и образования с учетом начатой в Латвии реформы образования, поддерживать проекты, направленные на интеграцию русских и русскоязычных эмигрантов, изучение латышского языка и культуры, а также оказывать поддержку всем политическим беженцам.

Декларация 2025» АРЕМ подчеркивает, что предпосылкой любого продуктивного межэтнического и межнационального диалога является безусловная лояльность Латвии как национальному государству латышей, государственным языком которого является латышский язык.

В декларации отмечается, что мирное и полноценное развитие русской этнокультурной общины в составе единой политической нации – латвийского народа – требует не только формального осуждения советской оккупации, но и устранения всех ее реальных разрушительных последствий.

В свою очередь, режим Путина в России, который является продолжением и мутацией советского тоталитаризма, согласно декларации, является врагом всего свободного мира. В декларации AREM подчеркивается, что «уничтожение этой мизантропической системы является исторической задачей нашего поколения».

В декларации AREM также указано, что поддержка Украины является общим делом и общим долгом всех свободных людей.

В декларации говорится, что «этнические русские, которые разделяют вышеуказанные убеждения и подтверждают их не только словами, но и делами, являются гражданами и жителями Латвии наравне с представителями других народов, и их права не могут быть ограничены». В декларации говорится, что, как и другие этнические меньшинства, русские имеют право на сохранение и развитие своего языка, культуры и культурных особенностей в соответствии с Конституцией.

Также в декларации AREM отмечает, что понимает осторожность в отношении российских эмигрантов в условиях развернутой против Латвии гибридной войны. В то же время AREM отмечает, что уже давно работает над выявлением и подавлением деятельности прокремлевских элементов в Латвии и планирует продолжать эту работу.

AREM была основана в мае 2018 года как новая общественная ассоциация, объединяющая тех русских, которые поддерживают суверенитет Латвии и выступают против режима Путина в России.