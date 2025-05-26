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Главнокомандующий Латвии потребовал ввести максимально жёсткие санкции против России 9 2548

Политика
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Главнокомандующий Латвии потребовал ввести максимально жёсткие санкции против России
ФОТО: president.lv

Президент и главнокомандующий Латвийской Республики Эдгар Ринкевич полностью поддерживает ужесточение санкций против России, заявил в беседе с LETA его советник Мартиньш Дрегерис.

Как сообщал bb.lv, Европейский союз рассматривает возможность отключения более чем 20 российских банков от системы SWIFT в рамках нового 18-го пакета санкций. Обсуждается также запрет на использование двух газопроводов "Северный поток" и понижение потолка цен на российскую нефть.

Кстати, непонятно, почему речь идет только о двух десятках банках, если их в России более трех сотен. Не ясно также, почему у ЕС дошли руки до "Северных потоков" только через три с лишним года войны на Украине. Впрочем, вернемся к Ринкевичу.

Его помощник Дрегерис утверждает, что Латвия последовательно выступает за максимально жёсткое введение санкций против России.

«Президент полностью поддерживает усиление санкций с целью ослабить способность России продолжать агрессию против Украины и обеспечить ответственность за нарушения международного права», — заявил советник Ринкевича.

По информации Bloomberg, Европейская комиссия ведёт консультации с государствами-членами ЕС, однако сроки принятия 18-го пакета санкций пока не определены.

Также обсуждается введение новых торговых ограничений на сумму около 2,5 миллиарда евро с целью снизить доходы России и ограничить её доступ к технологиям производства вооружений.

Интереснее другое – как после 17-ти пакетов санкций остается что-то, против чего можно ввести новые санкции? И почему этот что-то не было обложено санкциями ранее? А также сколько еще пакетов потребуется, чтобы окончательно обложить Россию?

Ну, а что касается Ринкевича, то сегодняшний солнечный день он провел на новом военном полигоне «Селия», оценивая боевую подготовку солдат и офицеров:

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#эдгар ринкевич #санкции против россии
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(9)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го мая

    Нижняя пикча преза-"мама! я в ботинки покакал!". Косплеер фуев.

    2
    1
  • lg
    lo gos
    27-го мая

    Дырявым, верить нельзя, всех подставит, сам убежит и спрячется.

    15
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го мая

    Это Ринкевич?! А пиз...ц как плохо выглядит. Похоже не просто так он по онкологических центрам Европы катается.

    16
    1
  • IP
    Ivans Pupkins
    26-го мая

    Главнокомандующий Латвии своей разношенной дырсой пугать Россию будет?

    80
    2
  • З
    Злой
    Ivans Pupkins
    27-го мая

    Один из самых хороших комментариев, спасибо! :) 😀

    11
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го мая

    В масштабах мировой политики это выглядит примерно так: ассенизатор горячо поддержал инициативу своего начальника смены заварить все унитазы, чтобы им не пришлось нырять в дерьмо.

    67
    2
  • З
    Злой
    26-го мая

    Главное чтобы Путин не пустил на свой рынок западные компании!

    32
    4
  • З
    Злой
    Злой
    26-го мая

    Ну и шпроты с цепелинами и калевами тоже.

    31
    4
  • A
    Aleks
    26-го мая

    Весь мир-театр и резиденты в нем актеры. Кто то хуже,кто то лучше,а кто то вообще на Оскар тянет.

    33
    1
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