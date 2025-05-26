Главнокомандующий Латвии потребовал ввести максимально жёсткие санкции против России

Президент и главнокомандующий Латвийской Республики Эдгар Ринкевич полностью поддерживает ужесточение санкций против России, заявил в беседе с LETA его советник Мартиньш Дрегерис.

Как сообщал bb.lv, Европейский союз рассматривает возможность отключения более чем 20 российских банков от системы SWIFT в рамках нового 18-го пакета санкций. Обсуждается также запрет на использование двух газопроводов "Северный поток" и понижение потолка цен на российскую нефть.

Кстати, непонятно, почему речь идет только о двух десятках банках, если их в России более трех сотен. Не ясно также, почему у ЕС дошли руки до "Северных потоков" только через три с лишним года войны на Украине. Впрочем, вернемся к Ринкевичу.

Его помощник Дрегерис утверждает, что Латвия последовательно выступает за максимально жёсткое введение санкций против России.

«Президент полностью поддерживает усиление санкций с целью ослабить способность России продолжать агрессию против Украины и обеспечить ответственность за нарушения международного права», — заявил советник Ринкевича.

По информации Bloomberg, Европейская комиссия ведёт консультации с государствами-членами ЕС, однако сроки принятия 18-го пакета санкций пока не определены.

Также обсуждается введение новых торговых ограничений на сумму около 2,5 миллиарда евро с целью снизить доходы России и ограничить её доступ к технологиям производства вооружений.

Интереснее другое – как после 17-ти пакетов санкций остается что-то, против чего можно ввести новые санкции? И почему этот что-то не было обложено санкциями ранее? А также сколько еще пакетов потребуется, чтобы окончательно обложить Россию?

Ну, а что касается Ринкевича, то сегодняшний солнечный день он провел на новом военном полигоне «Селия», оценивая боевую подготовку солдат и офицеров: