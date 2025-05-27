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В ходе затягивания поясов правительство Латвии не будет трогать пенсии. Но это не точно 6 2605

Политика
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
В ходе затягивания поясов правительство Латвии не будет трогать пенсии. Но это не точно
ФОТО: LETA

Министерства ищут способы сократить свои расходы, однако пенсии и пособия, скорее всего, не будут затронуты. Об этом во вторник после заседания правительства заявила премьер-министр Эвика Силиня.

В течение июня Министерство финансов должно придумать, как сократить расходы государства на 150 миллионов евро. Деньги нужны, чтобы увеличить военные расходы, а также траты на образование и демографию.

По словам Силини, в настоящее время Минфин активно ведёт переговоры с министерствами, чтобы найти возможные способы экономии. Однако средства планируется искать за счёт административных ресурсов, а не за счёт пенсий или пособий.

В первую очередь рассматриваются варианты консолидации и централизации отдельных учреждений.

Это может коснуться и государственных капитальных обществ, в частности, путём сокращения числа членов правлений и советов.

Тем не менее, премьер-министр подчеркнула, что необходимо дождаться результатов переговоров, которые ведёт Министерство финансов, прежде чем говорить о дальнейших шагах. «Мы считаем, что пенсии и пособия не должны быть затронуты», — заявила Силиня.

Смущает риторика премьерши – «не должны быть затронуты». Пенсионерам было бы спокойнее, если бы Силиня твердо сказала: «не будут затронуты».

Ранее уже сообщалось, что от Минфина в июне ожидаются предложения по сокращению государственных расходов. После этого, по словам Силини, предстоит работа по их ещё большему сокращению.

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#эвика силиня
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(6)
  • AE
    Al Ekses
    28-го мая

    Если забрать пенсии у всех этих дармоедов, приближённых к кормушке, то я только за. Ещё и заставить отвечать в суде за их действия и «зарплаты».

    73
    1
  • A
    Aleks
    27-го мая

    Мишустин в России является долларовым миллиардером,включая и всех остальных членов правительства практически. Так же долларовыми миллиардерами являются главы различных ведомств ,включая силовые структуры... А то в России коммунизм и честные чиновники...Не для того СССР разваливали. А кто хвалит Путина,тому надо послушать Кончаловского,ярого либерала,но который все таки понял,что натворил Путин за 25 лет и куда катится Россия.Фамилию он не называет(евреи договорились не упоминать своего в речах)),но факты привел,то бишь сухую статистику ..

    5
    57
  • Лк
    Летучий корабль
    27-го мая

    Ну вы ещё, сволочи, ради вашей призрачной безопасности и вечной паранойи о нападении
    (5% на оборону у абсолютно нищей страны) украдите деньги у нищих и немощных!

    113
    3
  • Д
    Дед
    27-го мая

    А, кто те деньги заплатит? Рабочих мест нет, налогов нет, разве чиновники зарабатывают налоги? Чиновников нужно сокращать вдвое. Зарплата из госказны в одни руки, не может быть больше, чем три минимальные. Правильно сказал Путин, хочешь зарабатывать деньги- иди в бизнес, чиновник служит государству и зрЯплата у него не может быть больше, чем у рабочего.

    105
    3
  • A
    Aleks
    Дед
    27-го мая

    Депутат ГД России-400 тыс.рублей Учитель в школе во многих городах России-30 тыс.рублей. Путин так удивлялся,так удивлялся на встрече с учителями)) А у его другана по КГБ Сечина ,,Газпром,,30 млн рублей в месяц. Капитализм везде одинаков в постсоветских странах.Пришли ,,Гобсеки,и остановится в разграблении и распродаже страны они уже не могут.Это ж не старые династии как в некоторых странах Европы,где к людям относятся человечек и не тащат в карман все,что плохо лежит .Тоже и в Латвии . Уничтожили все,а что создали,?Сырок ,,Карумс,?!

    6
    20
  • Д
    Дед
    Дед
    28-го мая

    Aleksam. Разве я говорил, что в России рай? Я всего лишь использовал слова Путина, как цитату. Мне кажется они справедливыми, а то, что в России чиновник воруют я не сомневаюсь, но не за счет увеличения налогов, уменьшения пенсий и беспредела чиновников, хотя и там не без этого.

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