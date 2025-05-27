В ходе затягивания поясов правительство Латвии не будет трогать пенсии. Но это не точно

Министерства ищут способы сократить свои расходы, однако пенсии и пособия, скорее всего, не будут затронуты. Об этом во вторник после заседания правительства заявила премьер-министр Эвика Силиня.

В течение июня Министерство финансов должно придумать, как сократить расходы государства на 150 миллионов евро. Деньги нужны, чтобы увеличить военные расходы, а также траты на образование и демографию.

По словам Силини, в настоящее время Минфин активно ведёт переговоры с министерствами, чтобы найти возможные способы экономии. Однако средства планируется искать за счёт административных ресурсов, а не за счёт пенсий или пособий.

В первую очередь рассматриваются варианты консолидации и централизации отдельных учреждений.

Это может коснуться и государственных капитальных обществ, в частности, путём сокращения числа членов правлений и советов.

Тем не менее, премьер-министр подчеркнула, что необходимо дождаться результатов переговоров, которые ведёт Министерство финансов, прежде чем говорить о дальнейших шагах. «Мы считаем, что пенсии и пособия не должны быть затронуты», — заявила Силиня.

Смущает риторика премьерши – «не должны быть затронуты». Пенсионерам было бы спокойнее, если бы Силиня твердо сказала: «не будут затронуты».

Ранее уже сообщалось, что от Минфина в июне ожидаются предложения по сокращению государственных расходов. После этого, по словам Силини, предстоит работа по их ещё большему сокращению.