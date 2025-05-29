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Кина не будет: МИД Латвии внес Данилу Козловского в «черный список» 5 1003

Политика
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Кина не будет: МИД Латвии внес Данилу Козловского в «черный список»

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) включила в список персон нон грата российского актёра и режиссёра Данилу Козловского, а также музыканта Вадима Мотылёва, известного под псевдонимом "Slimus".

Как сообщила министр в Twitter, обоим лицам запрещён въезд в Латвию на неопределённый срок.

Согласно информации на сайте "Bilesuserviss.lv", концерт "Slimus" должен был состояться в Риге, в клубе "Soda Club", 4 июля. Изначально мероприятие планировалось в клубе "First". "Slimus" — бывший участник российской хип-хоп группы "Centr", а также основатель музыкального лейбла "Azimutzvuk".

Тем временем на сайте продюсерской компании "Art Forte" указано, что Козловский начал работу над новым театральным проектом, и изменения в его рабочем графике не позволяют ему отправиться на гастроли. В связи с этим спектакль "Check-up", запланированный на 30 июля в Юрмале, не состоится. Вместо него зрители смогут посмотреть мюзикл Максима Леонидова "Я оглянулся посмотреть".

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(5)
  • З
    Злой
    30-го мая

    Не за горами тот миг, когда поехать можно будет только через цивилизованные страны, например, Турцию, дольше, дороже, конечно, зато возможно.

    0
    2
  • З
    Злой
    30-го мая

    ....обрубить любую связь.......чёртов телефонный корректор слова меняет

    0
    1
  • З
    Злой
    30-го мая

    Понятно что никаких больше российских артистов и фестивалей здесь больше не будет, пытаются обсудить любую связь для части населения, допустим, я, никогда не пойду на западного артиста, ни цента им не будет моих денег.

    4
    0
  • З
    Злой
    29-го мая

    Глубоко по....х.....й!

    26
    5
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Когда уже уберут эту нездоровую!

    62
    4
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