Кина не будет: МИД Латвии внес Данилу Козловского в «черный список»

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) включила в список персон нон грата российского актёра и режиссёра Данилу Козловского, а также музыканта Вадима Мотылёва, известного под псевдонимом "Slimus".

Как сообщила министр в Twitter, обоим лицам запрещён въезд в Латвию на неопределённый срок.

Согласно информации на сайте "Bilesuserviss.lv", концерт "Slimus" должен был состояться в Риге, в клубе "Soda Club", 4 июля. Изначально мероприятие планировалось в клубе "First". "Slimus" — бывший участник российской хип-хоп группы "Centr", а также основатель музыкального лейбла "Azimutzvuk".

Тем временем на сайте продюсерской компании "Art Forte" указано, что Козловский начал работу над новым театральным проектом, и изменения в его рабочем графике не позволяют ему отправиться на гастроли. В связи с этим спектакль "Check-up", запланированный на 30 июля в Юрмале, не состоится. Вместо него зрители смогут посмотреть мюзикл Максима Леонидова "Я оглянулся посмотреть".