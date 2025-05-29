Минсообщения не согласно с упреками Госконтроля в отношении airBaltic

Министерство сообщения не согласно с выводом Государственного контроля о недостаточном надзоре за латвийской национальной авиакомпанией «airBaltic», указали в министерстве, комментируя агентству LETA отчет Госконтроля о надзоре государства за инвестициями в «airBaltic» в период Covid-19.

Министерство сообщает, что ознакомилось с отчетом и обжалует заключение Госконтроля в установленном законом порядке.

Министерство не согласно с выводом о недостаточном надзоре за обществом капитала, поскольку в ходе ревизии Госконтроль не выявил нарушений закона, а министерство осуществляет надзор за всеми обществами капитала в соответствии с нормативным регулированием.

В то же время министерство положительно оценивает проделанную Госконтролем работу и потраченное время на вникание в сложные вопросы с целью предоставления независимого мнения. В министерстве также подчеркивают, что государственная поддержка оказывалась по единым принципам в отношении двух работающих в авиационной отрасли обществ капитала — «airBaltic» и Рижского аэропорта.

Учитывая, что Рижский аэропорт успешно вышел из режима господдержки, министерство считает, что на выход «airBaltic» из господдержки повлияли не вопросы управления, а внешние переменные факторы — война России против Украины, которая существенно затронула авиационную отрасль в Балтии, геополитическая ситуация, колебания валютного курса, цены на топливо, проблемы с двигателями и тому подобное.

По мнению министерства, утверждение Госконтроля о том, что надзор не осуществлялся, не имеет оснований. Министерство считает, что нормативное регулирование определяет распределение обязанностей между правлением, советом и акционерами. Акционер не имеет права вмешиваться в оперативное руководство правления «airBaltic» и давать ему обязательные указания по заключению сделок, вопросам вознаграждения и другим вопросам, так как это входит в компетенцию совета.

Также министерство подчеркивает, что акционер не может отменить уже заключенные сделки или договоры без финансовых последствий. Если будет установлено, что заключенные сделки нанесли обществу капитала убытки, предусмотрен другой процесс, установленный законом.

В министерстве отмечают, что выводы отчета в отношении решений по «airBaltic» были сделаны, опираясь на уже известные факты и анализ ситуации, сложившейся несколько лет назад. В момент принятия решений ни компания, ни акционер не могли предсказать все будущие риски, включая начавшуюся после пандемии войну России против Украины, проблемы с производством и обслуживанием двигателей, изменения рыночного спроса. Поэтому все решения акционера и компании принимались на основе информации, предоставленной в тот момент правлением и советом, добавили в министерстве.

Учитывая вышеизложенное, министерство указывает, что утверждение Госконтроля о недостаточном надзоре не соответствует фактической ситуации. Во время ревизии министерство предоставило информацию о поданных в Кабинет министров отчетах, разъяснениях Европейской комиссии по применимому регулированию, а также экспертных оценках, полученных в процессе подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO). С 2021 года министерство и «airBaltic» систематически информировали Кабинет министров о ходе подготовки к IPO, возможностях привлечения капитала и влиянии рыночных условий. Этот процесс осуществлялся в сотрудничестве с ведущими финансовыми экспертами мирового уровня, что обеспечивало соответствующую компетенцию в структурировании IPO, отмечают в министерстве.

Кроме того, в министерстве отмечают, что надзорный процесс был тесно связан с реализацией решений правительства и реальной ситуацией на рынке, в том числе рефинансированием облигаций и корректировкой структуры акционерного капитала с целью сохранить возможность IPO в подходящий момент. Также министерство подчеркивает, что начатое сотрудничество с компанией «Lufthansa» как потенциальным стратегическим инвестором является явным подтверждением того, что министерство и «airBaltic» действовали в рамках своих полномочий.

Министерство считает, что вывод о недостаточном надзоре необоснован, так как игнорирует как фактически предпринятые действия, так и решающую роль рыночных условий.

Ранее сообщалось, что в отчете Госконтроля был сделан вывод о том, что государство не следило за возвратом инвестиций, сделанных в «airBaltic» в период Covid-19, и до сих пор больше действовало как "кошелек, из которого можно черпать средства", а не как достаточно квалифицированный и требовательный владелец общества капитала.