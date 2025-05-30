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За неполные 10 тысяч евро Минэкономики узнало, что на собраниях надо сидеть поменьше 1 408

Политика
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

С января этого года, когда в Министерстве экономики (МЭ) была внедрена система учёта рабочего времени «DeskTime», продуктивность ведомства улучшилась, сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Он отметил, что «DeskTime» показывает конкретные аспекты, в которых возможны улучшения, однако также фиксируется, что «госслужащие довольно много работают, и это — положительно».

После внедрения «DeskTime» сотрудникам министерства и подведомственных учреждений были поставлены первые задачи по повышению эффективности.

«Например, мы видим, что слишком много времени уходит на рабочие группы, различные совещания, и можем сразу дать указание, что это время нужно сократить, скажем, на 30%», — заявил Валайнис.

Он подчеркнул, что сотрудники должны планировать, как организовать свою работу, чтобы сократить это время и повысить эффективность встреч, а также высвободить время для выполнения других обязанностей.

Валайнис отметил, что в ближайшее время министерство совместно с разработчиками «DeskTime» может подготовить оценку использования приложения учёта рабочего времени в МЭ и подведомственных учреждениях.

«У нас достаточно выводов, которыми мы могли бы поделиться, чтобы и другие министерства могли оценить, нужен ли им такой инструмент. Лично я оцениваю его исключительно положительно», — сказал Валайнис.

Ранее сообщалось, что «DeskTime» начал работать в МЭ и его подведомственных учреждениях в январе.

Система «DeskTime» внедрена для более чем 300 пользователей в Министерстве экономики, Центральном статистическом управлении, Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР), Латвийском национальном аккредитационном бюро, а также в ООО «Possessor».

Валайнис отметил, что в рамках пилотного проекта МЭ получила несколько необходимых лицензий «DeskTime» бесплатно. Однако одну из лицензий всё же пришлось приобрести. Общая стоимость полного внедрения «DeskTime» во всём ведомстве составила менее 10 000 евро.

«DeskTime» — это приложение для учёта рабочего времени и анализа продуктивности, цель которого — повышение эффективности работы и улучшение управления ресурсами.

В 2024 году «DeskTime» работала с оборотом в 3,828 миллиона евро, что на 11,6% больше, чем годом ранее, однако прибыль компании сократилась в 2,6 раза и составила 337 121 евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv».

Компания зарегистрирована в 2018 году, её уставной капитал — 2800 евро. 45% капитала «DeskTime» принадлежит «Draugiem Group», бенефициаром которой является Агрис Таманис, 45% — ООО «Pirmdiena», в равных долях принадлежащему Лаурису Либертсу и Инге Либерте, а 10% — Артису Розенталсу.

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#минэкономики
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го мая

    Официальный отчёт об отмывании неполных 10 тысяч евро.

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