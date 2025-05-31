Даугавпилсу-750: повсеместное использование флага города вызвало недовольство Нацобъединения

Даугавпилс отмечает важную веху — 750-летие со дня своего основания. Одним из ярких элементов празднования стало активное использование флага города.

Однако акция, объявленная самоуправлением, не понравилась Национальному объединению, которое решило внести изменения в законодательство.

В этом году Даугавпилсское самоуправление призвало жителей города активно использовать флаг города – на зданиях и на машинах. Для водителей даже дважды была организована раздача бесплатных флажков, пишет городской портал Grani.lv.

В итоге — официальный символ Даугавпилса — стал важной частью праздничного оформления. Он появился на домах, зданиях школ, культурных учреждений, предприятий и т.д. Многие машины ездят по улицам с развевающимися флажками, что создает особую праздничную атмосферу и чувство единства среди горожан.

Однако широкое использование городского флага вызвало не только общественный, но и политический отклик. Национальное объединение отреагировало на ситуацию, когда государственный флаг Латвии был заменен на флаг Даугавпилса.