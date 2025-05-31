Baltijas balss logotype

Даугавпилсу-750: повсеместное использование флага города вызвало недовольство Нацобъединения 2 2083

Политика
Дата публикации: 31.05.2025
grani.lv
Даугавпилсу-750: повсеместное использование флага города вызвало недовольство Нацобъединения

Даугавпилс отмечает важную веху — 750-летие со дня своего основания. Одним из ярких элементов празднования стало активное использование флага города.

Однако акция, объявленная самоуправлением, не понравилась Национальному объединению, которое решило внести изменения в законодательство.

В этом году Даугавпилсское самоуправление призвало жителей города активно использовать флаг города – на зданиях и на машинах. Для водителей даже дважды была организована раздача бесплатных флажков, пишет городской портал Grani.lv.

В итоге — официальный символ Даугавпилса — стал важной частью праздничного оформления. Он появился на домах, зданиях школ, культурных учреждений, предприятий и т.д. Многие машины ездят по улицам с развевающимися флажками, что создает особую праздничную атмосферу и чувство единства среди горожан.

Однако широкое использование городского флага вызвало не только общественный, но и политический отклик. Национальное объединение отреагировало на ситуацию, когда государственный флаг Латвии был заменен на флаг Даугавпилса.

Читайте нас также:
#символика #даугавпилс #нацобъединение
43
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го июня

    Похоже что единственная задача "латышских политических нациков" -- это разжигание розни. В любом виде и по любому поводу.

    43
    1
  • A
    Aleks
    31-го мая

    Если бы флаг Латвии был заменён на Украинский или израильский,то ,,нацобьединение,,промолчало бы в тряпочку.100%

    118
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 195
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 260
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов 254
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО 1 210

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 161
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 223
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 256
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 573
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 309
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 191
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 161
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 223
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 256

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео