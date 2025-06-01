На ближайшем коалиционном совете ожидается обмен мнениями по результатам ревизии Госконтроля в национальной авиакомпании airBaltic. Правящие обсудят, какие шаги следует предпринять, чтобы улучшить систему управления и контроля за работой авиакомпании и план вывода авиакомпанию на биржу. Впрочем, едва ли этот выход на биржу случится в этом году - с учетом геополитической и экономической ситуации в мире. Главный вопрос - сможет ли airBaltic выжить без очередной госдотации.

Правящие наверняка обсудят ситуацию в экономике в свете последних данных, которые свидетельствуют о том, что экономика продолжает стагнировать, бюджетный дефицит на фоне недобора средств в казну все увеличивается. Очевидно, что сокращать расходы придется еще более радикально, о чем партнеры тоже переговорят на заседании коалиции в ближайший понедельник.

Поскольку муниципальные выборы состоятся уже в субботу, 7-го июня, ожидается, что правящие обсудят предвыборную ситуацию - разумеется, с акцентом на Ригу.