Baltijas balss logotype

Поиск денег, ситуация в экономике и airBaltic 1 609

Политика
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Правящие, возможно, обсудят и предвыборную обстановку.

На ближайшем коалиционном совете ожидается обмен мнениями по результатам ревизии Госконтроля в национальной авиакомпании airBaltic. Правящие обсудят, какие шаги следует предпринять, чтобы улучшить систему управления и контроля за работой авиакомпании и план вывода авиакомпанию на биржу. Впрочем, едва ли этот выход на биржу случится в этом году - с учетом геополитической и экономической ситуации в мире. Главный вопрос - сможет ли airBaltic выжить без очередной госдотации.

Правящие наверняка обсудят ситуацию в экономике в свете последних данных, которые свидетельствуют о том, что экономика продолжает стагнировать, бюджетный дефицит на фоне недобора средств в казну все увеличивается. Очевидно, что сокращать расходы придется еще более радикально, о чем партнеры тоже переговорят на заседании коалиции в ближайший понедельник.

Поскольку муниципальные выборы состоятся уже в субботу, 7-го июня, ожидается, что правящие обсудят предвыборную ситуацию - разумеется, с акцентом на Ригу.

Читайте нас также:
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    2-го июня

    По моемУ личному мнению Аирбалтику следует просто продать и в дальнейшем полностью отказаться от регулярных авиаперевозок. Уже ведь понятно, что Латвия не тянет поддержание этой отрасли хозяйства. Оставить следует только спасательную и медицинскую авиацию — для тушения пожаров, эвакуации людей из опасных мест и транспортировки тяжело больных. Ничего нового в этом предложении нет. Годманис и Шкеле в своё время запросто ликвидировали РАФ, микроавтобусы которой ездили по всему миру, даже по Австралии. До 2015 года действовал запрет ЕС на выращивание в Латвии сахарной свёклы. Сейча 2025 год, но никто из власть предержащих о восстановлении этой прибыльной для страны отрасли даже не думает. Либо ума не хватает, либо они там все куплены. Небезызвестная экс-премьер Страуюма продала системообразующий банк Парэкс за… (держитесь за стул) сумму, равную двухмесячной прибыли этого сАмого банка. Кстати, аудит расходов Годманиса, который изъял на «спасение» Парэкса миллиард латов = 1.4 млрд евро из пенсионного фонда, так и не был проведён. В итоге и банк не спасён, и денег нет. Почему? Вопросов, как видите, хватает. Вопросов без ответа.

    2
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 195
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 260
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов 254
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО 1 210

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 162
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 223
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 256
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 573
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 309
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 191
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 162
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 223
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 256

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео