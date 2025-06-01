Baltijas balss logotype

Во вторник решится: посадят ли Латвию за один стол с Китаем, Россией и США 2 2115

Политика
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Во вторник решится: посадят ли Латвию за один стол с Китаем, Россией и США
ФОТО: Valsts kanceleja

На новой неделе Генассамблея ООН рассмотрит латвийскую кандидатуру на место непостоянного члена Совета безопасности. За этом место латвийский МИД бился около двух лет.

3 июня состоится 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой запланированы выборы новых неопстоянных членов Совета Безопасности. В соответствии с установленным региональным распределением на 2025 год будут избраны пять государств.

В том числе одно место отдано для Восточноевропейской группы (в настоящее время его занимает Словения). Единственный претендент на это место - Латвия.

От других регионов мира в Совбез ООН на два года планируют попасть Демреспублика Конго, Либерия, Бахрейн и Колумбия.

Пять новых членов, избранных в этом году, приступят к выполнению своих обязанностей 1 января 2026 года и будут работать до 31 декабря 2027 года.

Стоит отметить, что Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Эти страны обладают правом вето и имеют наибольшее влияние на принятие решений в Совете Безопасности.

Кроме того, в Совбез входят десять непостоянных членов, которых выбирают сроком на два года.

Сейчас места непостоянного члена занимают следующие страны: Алжир, Гайана, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения, Дания, Греция, Пакистан, Панама, Сомали.

Если в Совбез сумели попасть такие страны, как Гайна и Сомали, то почему бы и Латвии не отсидеть там два года?

И все же, зачем МИД Латвии рвется в Совбез ООН? Пару лет назад, когда руководство страны официально выдвинуло кандидатуру Латвии для участия в Совете безопасности в 2026-27 годах, был названы следующие приоритеты: законность и демократия, укрепление прав и возможностей женщин, а также решения, направленные на безопасность, устойчивость и развитие.

Латвия ранее никогда не являлась страной-участницей Совета безопасности ООН. Чтобы быть избранной, Латвии нужно собрать две трети голосов стран ООН.

«Лучше быть за столом, а не на столе», – пошутил Эдуардс Стипрайс, руководитель группы планирования МИД ЛР, рассуждая о членстве в Совбезе ООН.

В любом случае, наша республика в предвыборной кампании уже заполучила немало сторонников в международном сообществе. Причем не только близких – но и Африки, Латинской Америки, Океании.

Читайте нас также:
#оон
4
0
0
30
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го июня

    «Лучше быть за столом, а не на столе», – пошутил Эдуардс Стипрайс. Не подозревая. что его место либо под столом, либо у стола с полотенчиком через руку.

    10
    1
  • A
    Aleks
    1-го июня

    Уверен,что посадят и поедет Янис Шпирельманис или бывший Янис Шпирельманис,который теперь Калниньш.

    13
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 195
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 260
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов 254
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО 1 210

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 162
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 223
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 256
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 573
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 309
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 191
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 162
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 223
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 256

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео