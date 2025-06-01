Во вторник решится: посадят ли Латвию за один стол с Китаем, Россией и США

На новой неделе Генассамблея ООН рассмотрит латвийскую кандидатуру на место непостоянного члена Совета безопасности. За этом место латвийский МИД бился около двух лет.

3 июня состоится 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой запланированы выборы новых неопстоянных членов Совета Безопасности. В соответствии с установленным региональным распределением на 2025 год будут избраны пять государств.

В том числе одно место отдано для Восточноевропейской группы (в настоящее время его занимает Словения). Единственный претендент на это место - Латвия.

От других регионов мира в Совбез ООН на два года планируют попасть Демреспублика Конго, Либерия, Бахрейн и Колумбия.

Пять новых членов, избранных в этом году, приступят к выполнению своих обязанностей 1 января 2026 года и будут работать до 31 декабря 2027 года.

Стоит отметить, что Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Эти страны обладают правом вето и имеют наибольшее влияние на принятие решений в Совете Безопасности.

Кроме того, в Совбез входят десять непостоянных членов, которых выбирают сроком на два года.

Сейчас места непостоянного члена занимают следующие страны: Алжир, Гайана, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения, Дания, Греция, Пакистан, Панама, Сомали.

Если в Совбез сумели попасть такие страны, как Гайна и Сомали, то почему бы и Латвии не отсидеть там два года?

И все же, зачем МИД Латвии рвется в Совбез ООН? Пару лет назад, когда руководство страны официально выдвинуло кандидатуру Латвии для участия в Совете безопасности в 2026-27 годах, был названы следующие приоритеты: законность и демократия, укрепление прав и возможностей женщин, а также решения, направленные на безопасность, устойчивость и развитие.

Латвия ранее никогда не являлась страной-участницей Совета безопасности ООН. Чтобы быть избранной, Латвии нужно собрать две трети голосов стран ООН.

«Лучше быть за столом, а не на столе», – пошутил Эдуардс Стипрайс, руководитель группы планирования МИД ЛР, рассуждая о членстве в Совбезе ООН.

В любом случае, наша республика в предвыборной кампании уже заполучила немало сторонников в международном сообществе. Причем не только близких – но и Африки, Латинской Америки, Океании.