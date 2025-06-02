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Несмотря на поправки, мэры без допуска к гостайне могут надолго остаться у власти 0 581

Политика
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Несмотря на поправки, мэры без допуска к гостайне могут надолго остаться у власти
ФОТО: pixabay

На следующей неделе по всей Латвии пройдут муниципальные выборы. Однако поддержка избирателей будет не единственным, что предстоит заслужить кандидатам. Впредь мэрам самоуправлений и их заместителям необходимо будет получить допуск к государственной тайне. Такие изменения когда-то инициировал президент Латвии, подчёркивая важность способности самоуправлений реагировать в условиях угрозы, что требует доступа политического руководства к анализу рисков, подготовленному службами безопасности и армией, сообщает передача Nekā personīga (ТВ3).

Уже год как обязательным стал такой допуск для исполнительных директоров самоуправлений. Без него они утратили свои должности. Но для выборных мэров и их заместителей процедура иная — отстранить их от должности будет гораздо сложнее.

Ровно год назад вступили в силу предложенные президентом поправки, согласно которым исполнительные директора и их заместители обязаны получить специальный допуск к государственной тайне. Известно, что в нём было отказано исполнительному директору Резекненского края Раймонду Олехно — по причине «установленных фактов, вызывающих сомнения в надёжности лица и его способности хранить государственную тайну». В «мешках ЧК» содержится информация, что Олехно был агентом КГБ под псевдонимом Жанис.

Суд в прошлом году постановил, что его сотрудничество с КГБ не было доказано сознательно. Тем не менее, как выяснило «Nekā personīga», он отказ не обжаловал и больше в думе не работает.

Ещё восьми должностным лицам допуск был выдан на сокращённый срок для того, чтобы дополнительно перепроверить факты.

Проверка исполнительных директоров и их заместителей длилась полгода. Союз самоуправлений Латвии призывал службы не затягивать с решениями.

Службы безопасности объясняют, что во многих случаях трёхмесячного срока было недостаточно из-за необходимости углублённой проверки: старых соглашений с Россией, контактов с лицами из России и Беларуси, а также поездок в эти недружественные страны.

После выборов будущие мэры и их заместители также будут обязаны получить допуск. Этим изменениям долго сопротивлялась Ассоциация крупнейших городов, а некоторые мэры публично выражали скепсис. С одной стороны, они соглашались, что допуск мэру как главе комиссии по гражданской обороне необходим, но с другой — опасались, что процедура может быть использована политическими конкурентами.

На данный момент допуск выдан только нынешнему мэру Риги. Служба госбезопасности (СГБ) заявила, что мэр столицы регулярно нуждается в доступе к засекреченной информации в связи с принимаемыми решениями.

Проверка исполнительной власти в муниципалитетах показала, что проверка политического руководства тоже может затянуться. А значит, мэры без допуска вполне могут продолжить работать и после выборов.

«Хочу надеяться, что СГБ в первую очередь сосредоточится на тех самоуправлениях, где размещены вооружённые силы Латвии или союзников, и в восточной приграничной зоне. Да, беспокойство, что мэр или вице-мэр может работать до полугода без допуска, оправдано. Но надеюсь, что это будет скорее исключение, чем норма», - отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В отличие от исполнительных директоров, выборные должностные лица в случае отказа в допуске автоматически пост не теряют. Отказ можно обжаловать генеральному прокурору и в суде. Вопрос о дальнейших действиях может решать дума или Министерство охраны среды и регионального развития. Мэр может не уходить с поста, если его поддерживает коалиция. Таким образом, устранение мэра без допуска может занять минимум полгода.

Ранее министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня выражала разочарование законом. Перед выборами её позиция стала жёстче — если потребуется, министерство запустит процедуру отстранения.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы мэр без допуска больше не мог руководить думой. Надеюсь, сами думы проявят сознательность и не станут искать обходные пути», - указала она.

«Не будем спекулировать. Пусть избиратель сделает свой выбор. После выборов, когда все проверки будут завершены, станет ясно, кто может занимать должность», - добавил Ринкевич.

Частично оценку кандидата можно дать и до выборов, чтобы избиратель знал, получит ли его кандидат допуск. Но большинство партийных лидеров в Сейме считают это непрактичным и юридически невозможным. Ответственность за всех кандидатов партия нести не может.

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#выборы #допуск к гостайне
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