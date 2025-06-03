Латвия последней из стран Балтии избралась в Совбез ООН

Латвия 178 голосами избрана в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) на два года — 2026 и 2027.

Отметим, что Эстония была непостоянным членом Совета безопасности в 2020-2021 годах, а Литва еще раньше – в 2014–2015 годах.

Латвия выдвинула свою кандидатуру на место избираемого члена СБ ООН и осталась единственным кандидатом от Восточноевропейской группы. До 31 января Латвии конкурировала Черногория, но та решила отозвать свою кандидатуру.

Как сообщал bb.lv, в этом году на выборы выдвигались: Латвия от Восточной Европы, Конго и Либерия от Африканской группы, Колумбия от Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Бахрейн от Азиатско-Тихоокеанской группы.

В случае избрания Латвия пообещала отстаивать сотрудничество между государствами-членами ООН, региональными организациями и гражданским обществом с целью укрепления устойчивости, содействия долгосрочному миру и безопасности, достижения устойчивого развития и того, чтобы никто не остался без внимания.

Стоит отметить, что Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Эти страны обладают правом вето и имеют наибольшее влияние на принятие решений в Совете Безопасности.

Кроме того, в Совбез входят десять непостоянных членов, которых выбирают сроком на два года.

Сейчас места непостоянного члена занимают следующие страны: Алжир, Гайана, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения, Дания, Греция, Пакистан, Панама, Сомали.