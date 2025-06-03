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Латвия последней из стран Балтии избралась в Совбез ООН 4 1008

Политика
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Латвия последней из стран Балтии избралась в Совбез ООН

Латвия 178 голосами избрана в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) на два года — 2026 и 2027.

Отметим, что Эстония была непостоянным членом Совета безопасности в 2020-2021 годах, а Литва еще раньше – в 2014–2015 годах.

Латвия выдвинула свою кандидатуру на место избираемого члена СБ ООН и осталась единственным кандидатом от Восточноевропейской группы. До 31 января Латвии конкурировала Черногория, но та решила отозвать свою кандидатуру.

Как сообщал bb.lv, в этом году на выборы выдвигались: Латвия от Восточной Европы, Конго и Либерия от Африканской группы, Колумбия от Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Бахрейн от Азиатско-Тихоокеанской группы.

В случае избрания Латвия пообещала отстаивать сотрудничество между государствами-членами ООН, региональными организациями и гражданским обществом с целью укрепления устойчивости, содействия долгосрочному миру и безопасности, достижения устойчивого развития и того, чтобы никто не остался без внимания.

Стоит отметить, что Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Эти страны обладают правом вето и имеют наибольшее влияние на принятие решений в Совете Безопасности.

Кроме того, в Совбез входят десять непостоянных членов, которых выбирают сроком на два года.

Сейчас места непостоянного члена занимают следующие страны: Алжир, Гайана, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения, Дания, Греция, Пакистан, Панама, Сомали.

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(4)
  • A
    Aleks
    3-го июня

    Одесский анекдот насчёт буквы -С. Встречаются два еврея на Дерибисовской. Поговорили обо всем и в конце один другого спрашивает -Фима,а в какой стране мира быстрее всего поменять национальность? Изя,вот у тебя фамилия Фелдман-теперь ты ФелдманИС и уже латыш.

    20
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го июня

    Латвия плюет на ООН и на все ее резолюции!!!

    55
    3
  • Д
    Дед
    Алексей Зиновьев
    3-го июня

    Одна из резолюций ООН для Латвии- это запрет принудительно к фамилиям и именам приклеивать-с. Латвия , даже не ответила на это.

    24
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го июня

    "В случае избрания Латвия пообещала отстаивать сотрудничество между государствами-членами ООН" - на фоне латвийских нападок на Россию звучит как непристойный анекдот.

    43
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