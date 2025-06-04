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Ринкевичс хочет отобрать у депутатов омбудсмена, госконтролера и главу Банка Латвии 0 352

Политика
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
Ринкевичс хочет отобрать у депутатов омбудсмена, госконтролера и главу Банка Латвии

Юридическая комиссия Сейма подготовит поправки к закону об омбудсмене, которые будут предусматривать возможность выдвижения кандидатов на этот пост и депутатами парламента, и президентом.

Президент Эдгар Ринкевич ранее предложил внести изменения в закон, предусмотрев лишение депутатов Сейма права выдвигать кандидатуры на должность омбудсмена.

Фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) направила комиссии письмо, в котором заявила, что не поддерживает предложение Ринкевича и считает, что Сейм должен сохранить определяющую роль в процессе выдвижения и утверждения должностных лиц. В то же время СЗК не возражает против того, чтобы президент обладал правом выдвигать кандидатов на должности, так как это расширит конкуренцию и будет способствовать привлечению лучших претендентов.

Фракция "Нового Единства" также направила комиссии письмо, в котором указала, что не возражает против права президента выдвигать кандидата на пост омбудсмена, однако считает целесообразным сохранить такое же право и за депутатами Сейма.

В заседании юридической комиссии участвовал действующий омбудсмен Юрис Янсонс, который отметил, что предложение, когда кандидатов выдвигают и президент, и депутаты, заслуживает рассмотрения, при этом свои риски есть в обоих вариантах, например, если кандидата предлагает только президент, это может означать отсутствие конкуренции.

Как сообщалось, юридическая комиссия начала рассмотрение предложенных президентом поправок к закону о Банке Латвии, закону об омбудсмене и закону о Государственном контроле, которые предусматривают, что впредь право выдвигать кандидатов на посты руководителей этих органов будет предоставлено президенту, а Сейм сохранит право принимать окончательное решение по кандидатурам.

Ринкевич считает, что такой порядок не нарушит равновесие ветвей власти, однако даст президенту возможность в ходе формальных и неформальных консультаций определить наиболее подходящего кандидата, что в свою очередь уменьшит влияние политических мотивов на выбор в ущерб профессиональным качествам кандидата.

Ринкевич отметил, что недавний процесс выдвижения и избрания президента Банка Латвии затянулся и был непонятен обществу, что не способствует укреплению доверия ни к самому процессу, ни к кандидатам. По его мнению, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, необходимо изменить порядок отбора и выдвижения должностных лиц.

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#эдгар ринкевич #сейм латвии #назначения
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