Декларация «О предотвращении последствий русификации» передана комиссии Сейма

В четверг Сейм не поддержал рассмотрение поданной за пару дней до муниципальных выборов оппозиционным Национальным объединением декларации "Об осуществленной советским оккупационным режимом преступной русификации в Латвии и о предотвращении ее лингвистических последствий" на следующем заседании парламента.

Депутаты передали этот вопрос в парламентскую комиссию по образованию, культуре и науке.

В Нацобъединении считают, что декларация послужит "важным юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению русского языка в публичном пространстве".

По мнению объединения, необходимо укреплять роль государственного языка, "поскольку преступные действия России, наряду с войной в Украине, также продолжаются и в Латвии через элементы гибридной войны, с целью повлиять на государство и общество, и одним из важных инструментов этого влияния является именно русский язык".

Принятие декларации подразумевает, что Латвия "обязана устранить последствия политики русификации, которые до сих пор ослабляют статус латышского языка, а также необходимо разработать план действий по ограничению использования русского языка в общественной жизни, одновременно укрепляя роль латышского языка в образовании, медиа и публичной коммуникации".

В случае принятия декларации Кабинету министров было бы поручено подготовить конкретные законопроекты и шаги по улучшению языковой политики. К инициативе Нацобъединения, по их словам, присоединились отдельные оппозиционные депутаты из "Объединённого списка".