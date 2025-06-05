Baltijas balss logotype

Декларация «О предотвращении последствий русификации» передана комиссии Сейма 0 950

Политика
Дата публикации: 05.06.2025
LETA
Декларация «О предотвращении последствий русификации» передана комиссии Сейма
ФОТО: LETA

В четверг Сейм не поддержал рассмотрение поданной за пару дней до муниципальных выборов оппозиционным Национальным объединением декларации "Об осуществленной советским оккупационным режимом преступной русификации в Латвии и о предотвращении ее лингвистических последствий" на следующем заседании парламента.

Депутаты передали этот вопрос в парламентскую комиссию по образованию, культуре и науке.

В Нацобъединении считают, что декларация послужит "важным юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению русского языка в публичном пространстве".

По мнению объединения, необходимо укреплять роль государственного языка, "поскольку преступные действия России, наряду с войной в Украине, также продолжаются и в Латвии через элементы гибридной войны, с целью повлиять на государство и общество, и одним из важных инструментов этого влияния является именно русский язык".

Принятие декларации подразумевает, что Латвия "обязана устранить последствия политики русификации, которые до сих пор ослабляют статус латышского языка, а также необходимо разработать план действий по ограничению использования русского языка в общественной жизни, одновременно укрепляя роль латышского языка в образовании, медиа и публичной коммуникации".

В случае принятия декларации Кабинету министров было бы поручено подготовить конкретные законопроекты и шаги по улучшению языковой политики. К инициативе Нацобъединения, по их словам, присоединились отдельные оппозиционные депутаты из "Объединённого списка".

Читайте нас также:
#госязык #нацобъединение
0
0
0
33
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 261
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 263
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 202
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 269

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 5
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 11
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 17
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 22
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 30
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 5
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 11
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео