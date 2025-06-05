«Вы что хотите гражданскую войну устроить?!»

Попытка перенести рассмотрение провокационной Декларации Национального объединения против использования русского языка в публичном пространстве сорвалась и депутаты решили обсудить этот документ прямо в рамках сегодняшнего пленарного заседания. С очень резкой речью выступил председатель фракции «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс.

«Есть одна вещь, с которой я никогда категорически не соглашусь. Пункт, предусматривающий о русском языке... запретить говорить на русском языке в публичных местах - вы что, обезумели? Вы хотите запретить людям говорить на их родном языке. Одно есть, вы можете принять решение о Сейме, а в публичных местах просто... то есть на улице, в кафе, ресторане, запретить говорить на русском языке? Почему... Улучшит ли это наш уровень жизни? Вернет ли это 300 тысяч латышей, граждан Латвии, которые уехали и не живут здесь? Где предложения по экономическому развитию? Нет, во всем виноваты русские! Во всем виноваты россияне И теперь есть русский язык в придачу, русский язык, с которым надо бороться. Как вы это себе представляете? Вы хотите, чтобы здесь началась гражданская война? Это очень опасная игра. Если людей лишат родного языка, вы понимаете, там экономика может отойти в сторону, начнется насилие. Люди будут ненавидеть друг друга… Вы с ума сошли? « - сокрушался Айнарс Шлесерс.

Оппозиционный политик предупредил, что Декларация ведет к полному расколу общества. «Вы уже настраиваете против себя многих русских, русскоязычных. И вот еще одна речь. Мы говорим о гражданах, о гражданах, которые являются неотъемлемой частью Латвии. Нравится вам или не нравится, но все граждане в Латвии одинаковы по закону, и если вы хотите изолировать одних граждан потому, что вторые правильнее, это опасная игра. Не дай Бог, что здесь начнутся действительно какие-то вещи и насилие! Уважаемые коллеги, если вы действительно не понимаете этого, то вы сами будете за это отвечать», - предупредил А. Шлесерс.

Необходимость такой Декларации против русского языка с трибуны отстаивал один из авторов — депутат Национального объединения Артурс Бутанс: « Мы хотим указать, что русский язык был инструментом во время оккупации и до сих пор последствия этой оккупации не устранены. Именно поэтому от латышской молодежи необоснованно требуют русский язык на рынке труда, именно поэтому гражданам Евросоюза, которые здесь живут или приехали для учебы, трудно вписаться в рынок труда, так как от них требуют владения русским языком. Именно поэтому латышам диаспоры трудно вернуться в Латвию, так как новое поколение не знает русского языка. Вы не видите в этом проблемы, потому что привыкли к этому двуязычию...»

А. Бутанс убежден, что парламент, как законодатель, должен четко сказать, что «русский язык не может быть приравнен к другим иностранным языкам, подобно тому как русская община не является нацменьшинством и не нужно приравнивать, например, к ливам, которые здесь, в Латвии, живут». Напомним, что в итоге большинство депутатов проголосовало против принятия Декларации и документ поступил на обсуждение в комиссию Сейма.