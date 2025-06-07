Русские скрывают за кого на самом деле проголосовали на выборах в Латвии – политолог

Политолог и пиарщик Филипп Раевский с осторожностью оценивает результаты экзитполов у избирательных участков в Риге на муниципальных выборах.

Выступая на латвийских ТВ-каналах Раевскис подчеркнул, что в опросе довольно велика доля избирателей, не пожелавших раскрыть свой выбор.

Кроме того, он считает маловероятным, что, как показывают данные опроса, партия "Стабильности!" не пройдет в Рижскую думу.

«Думаю, что многие избиратели, особенно русскоязычные, не раскрыли в опросе, за кого голосовали», — сказал Раевскис.

Тем не менее, по его словам, самыми популярными партиями в экзитполе оказались те же, которые ранее занимали верхние строчки в рейтингах: "Прогрессивные", "Латвия на первом месте" (Шлесерс) и Национальное объединение.

Комментируя данные опросов в регионах, Раевскис отметил, что, например, в Даугавпилсе было очевидно, что большинство голосов получит основанная действующим мэром Андреем Элксниньшем партия "Sarauj, Latgale!", и единственной интригой оставалось то, сможет ли партия преодолеть отметку в 51% голосов.

По его словам, в Лиепае также не было интриги по поводу победившей партии. «Можно сказать, что действующие мэры, скорее всего, работали удовлетворительно, поэтому люди не хотят ничего менять», — подчеркнул политолог.

Раевский также положительно оценил общую активность на выборах, особенно высокую явку в Риге: «Мы возвращаемся к какому-то нормальному состоянию», — отметил он.

Как уже сообщалось, на этих муниципальных выборах, включая проголосовавших досрочно, явка избирателей составила 46,77% от всех имеющих право голоса, свидетельствуют обновлённые данные Центральной избирательной комиссии (при этом данные пока не по всем участкам).