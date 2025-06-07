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Русские скрывают за кого на самом деле проголосовали на выборах в Латвии – политолог 5 1989

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Русские скрывают за кого на самом деле проголосовали на выборах в Латвии – политолог
ФОТО: LETA

Политолог и пиарщик Филипп Раевский с осторожностью оценивает результаты экзитполов у избирательных участков в Риге на муниципальных выборах.

Выступая на латвийских ТВ-каналах Раевскис подчеркнул, что в опросе довольно велика доля избирателей, не пожелавших раскрыть свой выбор.

Кроме того, он считает маловероятным, что, как показывают данные опроса, партия "Стабильности!" не пройдет в Рижскую думу.

«Думаю, что многие избиратели, особенно русскоязычные, не раскрыли в опросе, за кого голосовали», — сказал Раевскис.

Тем не менее, по его словам, самыми популярными партиями в экзитполе оказались те же, которые ранее занимали верхние строчки в рейтингах: "Прогрессивные", "Латвия на первом месте" (Шлесерс) и Национальное объединение.

Комментируя данные опросов в регионах, Раевскис отметил, что, например, в Даугавпилсе было очевидно, что большинство голосов получит основанная действующим мэром Андреем Элксниньшем партия "Sarauj, Latgale!", и единственной интригой оставалось то, сможет ли партия преодолеть отметку в 51% голосов.

По его словам, в Лиепае также не было интриги по поводу победившей партии. «Можно сказать, что действующие мэры, скорее всего, работали удовлетворительно, поэтому люди не хотят ничего менять», — подчеркнул политолог.

Раевский также положительно оценил общую активность на выборах, особенно высокую явку в Риге: «Мы возвращаемся к какому-то нормальному состоянию», — отметил он.

Как уже сообщалось, на этих муниципальных выборах, включая проголосовавших досрочно, явка избирателей составила 46,77% от всех имеющих право голоса, свидетельствуют обновлённые данные Центральной избирательной комиссии (при этом данные пока не по всем участкам).

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(5)
  • Лк
    Летучий корабль
    8-го июня

    Ну и какое тебе дело, "политолог"? Личный выбор голосования.

    1
    0
  • lg
    lo gos
    8-го июня

    Политолог скрывает, что за ночь его трахают по 10 рыл.

    3
    4
  • VS
    Vad Sorry
    7-го июня

    Какой хитрый политолог:))) я знаю что он скрыл что у него понос утром был:))

    24
    7
  • A
    Aleks
    7-го июня

    Откуда берутся эти Филиппы -политологи?! Помню,в Ковид вылез тоже какой то малолетний специалист ?! Откуда их вытаскивают и кто назначает? Раевский такой же политолог как Силиня-примьер.Из за Фамилии только ?!

    41
    4
  • З
    Злой
    7-го июня

    Не скрываю- голосовал за Росликова и семья тоже, думаю реально русских-то и нет уже, как в фильме было, "гонядись за демонами, вроде, хвать, а демонов-то и нет" (Иван Васильевич меняет профессию), нет русских, выходит действительно надо смириться что НО за старшего и надо подчиниться, а может и нет смысла голосовать

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