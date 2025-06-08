Когда полетят головы? Власти Латвии займутся виновными в провале организации выборов

Уже на следующей неделе может быть запущен процесс замены председателя Центризбиркома и не только.

По слухам, представители правящей коалиции уже предложили шефу Центризбиркома Кристине Саулите покинуть свой пост - добровольно.

В противном случае, депутаты могут начать сбор подписей за снятие её с занимаемой должности.

На днях в отставку с поста директора Латвийского агентства цифрового развития может уйти Йоранс Лиопа.

Коалиционный совет уже завтра планирует обсудить провал с подсчетом голосов и с организацией поствыборного процесса. Правда, скорее всего, все ограничится обменом мнений, поскольку премьер находится в командировке и заседание коалиции проведет глава минюста Инессе Либиня-Эгнере.

Как сообщал bb.lv, разобраться с виновными в срыве нормального хода подсчета голосов велел президент Эдгар Ринкевич.

В субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. В результате подсчет голосов на многих участках приходится вести вручную. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.