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Когда полетят головы? Власти Латвии займутся виновными в провале организации выборов 1 758

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Когда полетят головы? Власти Латвии займутся виновными в провале организации выборов

Уже на следующей неделе может быть запущен процесс замены председателя Центризбиркома и не только.

По слухам, представители правящей коалиции уже предложили шефу Центризбиркома Кристине Саулите покинуть свой пост - добровольно.

В противном случае, депутаты могут начать сбор подписей за снятие её с занимаемой должности.

На днях в отставку с поста директора Латвийского агентства цифрового развития может уйти Йоранс Лиопа.

Коалиционный совет уже завтра планирует обсудить провал с подсчетом голосов и с организацией поствыборного процесса. Правда, скорее всего, все ограничится обменом мнений, поскольку премьер находится в командировке и заседание коалиции проведет глава минюста Инессе Либиня-Эгнере.

Как сообщал bb.lv, разобраться с виновными в срыве нормального хода подсчета голосов велел президент Эдгар Ринкевич.

В субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. В результате подсчет голосов на многих участках приходится вести вручную. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(1)
  • A
    Aleks
    8-го июня

    Какие головы полетят? Те ,которым помогли выиграть выборы,накажут тех,кто помогли?!)))😂 Вполне возможно,что накажут жестко,объявив выговор или предоставив более денежное место...

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