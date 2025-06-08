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Херманис о демарше Росликова: Ждите танки на улицах Риги 16 3098

Политика
Дата публикации: 08.06.2025
Neatkarīgā
Херманис о демарше Росликова: Ждите танки на улицах Риги

Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманисc часто комментирует в социальных сетях социально-политические события в Латвии и в мире.

Большой резонанс вызвал один из его последних постов о выходке депутата Сейма Алексея Росликова («Стабильность») в Сейме.

"Росликов на глазах у всех готовит почву для спецоперации России по защите соотечественников. Говорю как режиссер, который хоть что-то понимает в законах драматургии. Если его не уберут с дистанции вовремя (нарушения закона очевидны и это можно сделать легально), то ждите танки на улицах Риги, возможно, уже осенью", - утверждает постановщик.

И продолжает: "Это понимают все, кроме мягких латвийских политиков. Один очень хорошо информированный человек из российских кругов совсем недавно сказал мне, что количество агентов здесь на месте уже давно превышает численность фигуратнов в "мешках ЧК". Если не по количеству, то по влиянию – точно. Это невозможно не заметить уже 15 лет, если честно посмотреть вокруг. Ведь деградация латвийского государства происходит подозрительно систематично и уже давно. И это не случайность.

Единственным решением было бы ликвидировать эту избирательную систему и создать новую — соответствующую ситуации и потребностям Латвии в 2025 году. Если бы парламент действительно заботился о будущем страны, он бы сейчас своими руками изменил порядок выборов.К сожалению, народ тоже не хочет перемен. Ну, тогда все в руках судьбы», – пишет А. Херманис.

Как уже сообщалось, в четверг большинство депутатов парламента решили вывести депутата Алексея Росликова («Стабильность») из зала заседаний парламента. Он, обсуждая декларацию «об устранении последствий русификации», использовал с трибуны Сейма русский язык, что является нарушением. Также он повысил голос и заявил, что русскоязычные также стояли на баррикадах вместе с латышами. Он задал риторические вопросы о том, что будет придумано для русскоязычных в будущем: «отдельные резерваты, закон, запрещающий русскоязычным называть своих детей определенными именами, потому что они русские»?

Росликов также указал, что с помощью различных законов и решений государство «бомбардирует наши семьи», имея в виду русскоязычные семьи. Он подчеркнул, что в Латвии большая часть населения – русские, которые каждый день говорят дома на русском языке, но также участвуют в развитии государства, поэтому без них страна не сможет развиваться. В конце своего выступления Росликов воскликнул по-русски: «Нас больше! Русский язык – наш язык!». В связи с этим было принято решение исключить его из заседания и вывести из зала.

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(16)
  • З
    Злой
    8-го июня

    Он даже визуально выглядит как ненормальный.

    36
    8
  • A
    Aleks
    8-го июня

    Умная мысля к русскому приходит опосл😂 О каких танках говорит Херман?! Т.е.он готов сдать Ригу своим из России совершенно без боя??!!! Даже не удивлюсь,если учесть,что Путин -Шеломов,Мишустин -Йордан,Медведев-Мендель,а Херманис-Херман.

    1
    10
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    9-го июня

    ...Aleks-"Teika".

    4
    0
  • NB
    Nose Bose
    8-го июня

    а танки уже и так тут, американские :) честно говоря, для поцреота, наверное, не менее обидно :)))

    66
    3
  • JD
    Janis Dombris
    8-го июня

    похоже кунгс сидит на тяжелых препартах

    76
    4
  • A
    Anim
    8-го июня

    Размечтался ))

    Нет уж, деградируйте теперь до конца, Россия вас больше кормить не собирается.

    93
    7
  • AK
    Anton Kvaskov
    8-го июня

    Неее....Ну точно херНОманис.....!!!!

    54
    5
  • lg
    lo gos
    8-го июня

    Лучше бы тихо сидел в своём вонючем театре и кокс на толчке нюхал, так нет же, лезет туда, где нехера не соображает.

    91
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го июня

    Ну же, режиссёр, где ожидаемая кульминация трагедии? Прыгай с крыши гостиницы "Латвия" с криком "Русские танки!". Иначе какой ты, к черту, драматург - "а" сказал, а "б" - никак...

    109
    5
  • A
    Aleks
    8-го июня

    Какие здравые мысли можно ждать от человеческого члена-Хермана?Тупой латышский еврей.

    77
    10
  • З
    Злой
    8-го июня

    Выживший из ума человек, интересно, в театрах есть обязательный медосмотр каждые 2 года как во многих отраслях?

    97
    5
  • П
    Процион
    8-го июня

    Танки ждали с 1994 по 2004 г, когда Латвия не была ни в ЕС ни в НАТО. То есть, была абсолютно беззащитна перед агрессивной Россией. Но так этих танков и не дождались. Вот и теперь не нужно гнать волну и пугать людей. Может быть ты, Херманис, что-то и смыслишь в драматургии, но то что ты в общественно-политических вопросах совершенный ноль — очевидно. Больше не лезь в эти темы. Нас президент РинкевичС полностью удовлетворяет своими глупостями, конкуренты и помощники ему не нужны..

    109
    6
  • Д
    Дед
    8-го июня

    Значит, Херманисы начали осознавать, что их уже есть за что и к стеночке прислонить. Зашевелились твари! Почти половина страны ненавидит режим в Латвии, и это не 10 -15%, это ПОЛОВИНА, лишенная демократических прав и голоса. Как только будет толчок и вся латышская власть рухнет. Хотя развал ее виден и сейчас- экономика трещит по швам, министры пытаются вырвать хоть чего нибудь, налоговая разворовывает все до чего может дотянутся, суды в решениях пишут откровенный бред.

    108
    7
  • З
    Злой
    Дед
    8-го июня

    Судя по результатам выборов в сейм и думу таких и 5 процентов не набирается.

    9
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го июня

    И не мечтайте! Только гражданская! А ещё немного и Херманис первый поползет на карачках в Москву.

    88
    8
  • 8-го июня

    латвийские власти устроили геноцид русского населения, тем самым сами заложили почву. украинцы с этого и начинали

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    7
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