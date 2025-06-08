Херманис о демарше Росликова: Ждите танки на улицах Риги

Большой резонанс вызвал один из его последних постов о выходке депутата Сейма Алексея Росликова («Стабильность») в Сейме.

"Росликов на глазах у всех готовит почву для спецоперации России по защите соотечественников. Говорю как режиссер, который хоть что-то понимает в законах драматургии. Если его не уберут с дистанции вовремя (нарушения закона очевидны и это можно сделать легально), то ждите танки на улицах Риги, возможно, уже осенью", - утверждает постановщик.

И продолжает: "Это понимают все, кроме мягких латвийских политиков. Один очень хорошо информированный человек из российских кругов совсем недавно сказал мне, что количество агентов здесь на месте уже давно превышает численность фигуратнов в "мешках ЧК". Если не по количеству, то по влиянию – точно. Это невозможно не заметить уже 15 лет, если честно посмотреть вокруг. Ведь деградация латвийского государства происходит подозрительно систематично и уже давно. И это не случайность.

Единственным решением было бы ликвидировать эту избирательную систему и создать новую — соответствующую ситуации и потребностям Латвии в 2025 году. Если бы парламент действительно заботился о будущем страны, он бы сейчас своими руками изменил порядок выборов.К сожалению, народ тоже не хочет перемен. Ну, тогда все в руках судьбы», – пишет А. Херманис.

Как уже сообщалось, в четверг большинство депутатов парламента решили вывести депутата Алексея Росликова («Стабильность») из зала заседаний парламента. Он, обсуждая декларацию «об устранении последствий русификации», использовал с трибуны Сейма русский язык, что является нарушением. Также он повысил голос и заявил, что русскоязычные также стояли на баррикадах вместе с латышами. Он задал риторические вопросы о том, что будет придумано для русскоязычных в будущем: «отдельные резерваты, закон, запрещающий русскоязычным называть своих детей определенными именами, потому что они русские»?

Росликов также указал, что с помощью различных законов и решений государство «бомбардирует наши семьи», имея в виду русскоязычные семьи. Он подчеркнул, что в Латвии большая часть населения – русские, которые каждый день говорят дома на русском языке, но также участвуют в развитии государства, поэтому без них страна не сможет развиваться. В конце своего выступления Росликов воскликнул по-русски: «Нас больше! Русский язык – наш язык!». В связи с этим было принято решение исключить его из заседания и вывести из зала.