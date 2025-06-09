«Можете идти отдыхать!» Член избиркома Лаура раскрыла закулисье подсчёта голосов

Лаура не впервые работала в комиссии на муниципальных выборах. У неё уже есть опыт в этой сфере, и ей хорошо известно, как обычно проходит процесс. Понятно, что это всегда долго и непросто, но на этот раз всё казалось издевательством. Вероятно, поэтому она решила поделиться пережитым, пишет LA.lv .

Ниже – рассказ Лауры о том, как всё происходило на этот раз.

"Вчерашние выборы были издевательством над нами – работниками, поэтому я громко расскажу обо всех событиях ночи и хаосе, чтобы: 1) однозначно указать на ошибки ответственных лиц, которые ПОЛНОСТЬЮ ЛЕЖАТ НА ИХ СОВЕСТИ, и 2) развеять мнения интернет-комментаторов, которые пишут: «им же платят, чего они жалуются на одну ночь».

Как всем известно, выборы начались в 8:00, соответственно, работники были на участках с 7:00–7:30, чтобы подготовиться к первым избирателям. Весь день прошёл без задержек, мы были довольны значительно большей явкой, чем в предыдущие годы (наш участок посетили примерно на 400 человек больше, чем когда-либо прежде).

Вечером в 20:00 участок был закрыт, и мы приступили к подсчёту. До 22:53 мы успешно пересчитали конверты, проверили испорченные и недействительные, развернули сложенные в «оригами» бюллетени (ведь проще было напечатать новые, большие, которые избиратели складывали вчетверо и более, а затем члены комиссии должны были их разворачивать, вместо того чтобы просто использовать конверты большего размера). Мы отсортировали бюллетени по партиям и дважды пересчитали общее количество.

Были готовы начать сканирование в системе, которая уже была открыта днём, так как в этом году необходимо было использовать систему, запуск которой возможен только после настройки BIOS (то есть, не вдаваясь в подробности, достаточно сложно и не под силу рядовому жителю). Но тут поступает сообщение, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно встать в очередь и дождаться своей очереди на сканирование!

Начинается непонимание – у нас SKENIS открыт, но пользоваться им нельзя? Почему? Мой вариант – потому что все используют и он зависает? (Основываясь на том, что и во время генеральной репетиции неделю назад система работала со сбоями). Но никто ничего не объясняет, просто говорят – подождите, сообщим! И вот ты сидишь и ждёшь... начинаешь понемногу собирать вещи, перекусываешь, отдыхаешь…

Проходит час. Что делать? Неужели правда нельзя сканировать, если система открыта? Снова звоним, пытаемся выяснить ситуацию. В 23:48 IT-специалист говорит: «между нами говоря, система не работает, и вряд ли заработает до утра… сейчас все пытаются договориться о ручном подсчёте»…

Хорошо, хотя бы после звонка стало чуть яснее (только потому, что сами звонили и искали ответы), решаем между собой, что лучше начать считать вручную, чем ничего не делать… Через час, в 00:31 приходит сообщение:

"ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТКОВ. Из-за проблем с системой в данный момент невозможно продолжать электронную обработку голосов. Предлагаем два варианта: 1️⃣ Отдых до дальнейших указаний. Можете идти отдыхать – сколько хотите. Когда технические проблемы будут решены, мы свяжемся с председателями и сообщим, как действовать дальше. Однако велика вероятность, что работа не продолжится до утра. 2️⃣ Разрешён ручной подсчёт голосов! Можно начать подсчёт вручную, однако это не означает, что не придётся позже сканировать и вносить данные в систему. Ручная работа не отменяет электронные требования – окончательные результаты всё равно придётся ввести в систему. Также можно везти материалы, находящиеся в НЕ запечатанных ящиках, в Думу. Если выбираете один из этих вариантов – сообщите координатору. Просим сохранять спокойствие и следить за дальнейшими указаниями."

То есть – если сегодня утром (в воскресенье) в спецвыпуске новостей глава VDAA Йоренс Лиопа заявил, что около 00:30 было принято решение считать вручную, то до нас такая информация даже близко не дошла, потому что из двух вариантов ясно – ничего ещё не решено, теоретически можно начинать считать вручную, но также могут позже сообщить, что это было напрасно, и всё начнётся утром… со сканером?

Решаем между собой – что делать? Принимаем решение ехать домой и ждать, пока «верхушка» определится с ЧЁТКИМ планом действий, и только тогда действовать. Это НЕ ОЗНАЧАЕТ, что мы просто взяли сумки и ушли домой. Это ОЗНАЧАЕТ, что начали упаковывать бюллетени согласно Закону о муниципальных выборах, в котором указано: «в случае перерыва списки избирателей должны быть упакованы или помещены в отдельную опечатанную коробку».

Опечатываем двери, сотрудники комиссии, живущие за пределами Риги (в часе езды), уже едут домой или вызвали родственников. Параллельно в чате WhatsApp с председателями и координаторами множество сообщений от всех участков, где люди в непонимании – как действовать.

И вот в 1:10 приходит сообщение от координаторов: «Если кто-то уехал домой, очень ждём обратно… Начинаем ручной подсчёт. В e-mail будет выслана вся информация по дальнейшей процедуре». Единственное письмо приходит через 30 минут, в 1:44 – технический вспомогательный файл Excel с таблицами по партиям для ручного подсчёта голосов «за» и «против».

К сообщению прикреплена фотография [ред. – опубликована в статье], чтобы понять, с чем нам пришлось работать

в 1:30 ночи – рисуем чёрточки на 4 листах по каждой партии, по 60+ кандидатам… ЗА… ПРОТИВ… ПРОТИВ… ЗА… Какой уж тут план B, если среди ночи создаются вот такие excel-файлы?

P.S. Спасибо тому, кто сделал эти таблицы ночью и прислал, но в целом – в другие годы, когда изначально планировался ручной подсчёт, были подготовлены A3-формы для этого – это не новость, их можно было подготовить заранее хотя бы в цифровом виде, а не на бумаге… Хотя ясно, что для этих выборов нужно было бы засадить пару гектаров леса, чтобы компенсировать бессмысленно напечатанные горы бумаги (и я сейчас даже не про бюллетени, а про тонны листовок, объясняющих, как закрашивать и складывать новые бюллетени и т.п.).

Соответственно, в 2:00 ночи мы наконец начинаем считать изменения в бюллетенях, то есть с 22:53 до 1:44 мы бесцельно метались туда-сюда, что-то сканировали, что-то считали вручную, опечатывали документы и помещение, уезжали, потом возвращались и снова начинали, говоря сотрудникам: «да, можешь ехать домой», а через 30 минут: «нет, возвращайся из Елгавы!» – и это не преувеличение, несколько членов комиссии действительно живут в Елгаве, Лапмежциемсе и других местах за пределами Риги…

Считая бюллетени вручную, нужно не только ставить крестики в таблицах, но и вручную вносить каждый голос ЗА и ПРОТИВ в систему, А ТАКЖЕ ВРУЧНУЮ (!!) считать количество «пустых» голосов, то есть, повторюсь, вручную рассчитать по формуле: Х = ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕНЁННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ – число ЗА – число ПРОТИВ

Формула, которую можно было бы включить в систему и тем самым сэкономить время и силы. Такие формулы в системе уже были в других разделах. Поэтому снова встаёт вопрос о готовности к ПЛАНУ B… Можете только представить, сколько времени и терпения требуется в 5 утра, чтобы 900+ раз подсчитать эти цифры.

Уставшие и вымотанные мы продолжали считать голоса до самого утра, передав все документы около 7:30 в Рижскую Думу. Некоторые участки (всем им уважение!) в 1:00 действительно ушли домой (как было указано в первом сообщении), а к подсчёту вернулись утром, когда их начали «бомбардировать» сообщениями и звонками с требованием вернуться.

Вот почему этот подсчёт затянулся и был официально продлён несколько раз. Вот почему сотрудники участков недовольны после 24-часовой смены, за которую пока даже нет надежды, что оплатят полностью (в точности за все отработанные часы).

Хочу уточнить, что хаос и неразбериха ощущались уже ДО недели выборов, когда 19 мая сообщили, что «в четверг этой недели нужно будет подключиться к генеральной репетиции, выполнить задание в течение 3 дней», не учитывая, что у людей есть работа, семья, отпуска и т.д., и дата с информацией были озвучены слишком поздно.

Как уже сообщалось в новостях, в процессе этой репетиции были выявлены недостатки системы, возникли опасения о возможных сбоях. Также в день предварительного голосования 4 июня в первые 10–15 минут система не работала, и у участков образовались очереди… Так много сигналов о необходимости готовиться к плану B, о необходимости чёткого плана действий в экстренном случае, который следовало бы столь же ЧЁТКО донести до всех участников, если бы необходимость в нём возникла…

В итоге – это была тяжёлая ночь, и я искренне удивляюсь, как можно работать и организовывать процесс в государственном учреждении настолько безответственно, не разработав должным образом план действий на случай кризиса. Я не указываю конкретного виновника, потому что понятно – в таких ситуациях множество факторов мешают должной коммуникации «на местах», то есть между координаторами, IT-специалистами и председателями участков.

Но очевидно, что решения должны исходить от одного главного ответственного лица, и если это лицо большинству участников всё же кажется некомпетентным в своей работе (уже до дня выборов), не означает ли это, что начинать реформу следует «сверху» – то есть с организаторов и руководства?

Хочу также напомнить, что в избирательных комиссиях работают сознательные граждане, которые не получают огромных денег за эту работу, и делают её ради своей страны. После такого отношения, к сожалению, подрывается доверие… И вполне естественно, что мы тоже злимся и возмущаемся."