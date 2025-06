Your browser does not support the video tag.

Служба государственной безопасности (СГБ) в понедельник начала уголовный процесс против депутата Сейма Алексея Росликова ("За стабильность") по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ. Уголовный процесс был начат после того, как служба оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня и другие его действия в последнее время. Neraugoties uz to, ka Rosļikovs ievēlēts Rīgas domē, viņam joprojām ir spēkā parlamenta deputāta mandāts. Несмотря на то, что Росликов был избран в Рижскую думу, пока он имеет мандат депутата Сейма. В Регламенте Сейма указано, что парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям готовит проект решения Сейма по заявлению Генеральной прокуратуры о начале уголовного преследования против депутата Сейма, его задержании, обыске или ином ограничении личной свободы. В СГБ напомнили, что уже неоднократно вели с Росликовым профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений. В начале февраля этого года СГБ провела беседу с Росликовым в связи с его публичными высказываниями против латышей. Как сообщалось, в четверг Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации" Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. В повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос, что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?". Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет. В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала. Читайте нас также: Google News

