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СГБ начала уголовный процесс против Росликова 11 822

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
LETA
ФОТО: LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) в понедельник начала уголовный процесс против депутата Сейма Алексея Росликова ("За стабильность") по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Уголовный процесс был начат после того, как служба оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня и другие его действия в последнее время.

Neraugoties uz to, ka Rosļikovs ievēlēts Rīgas domē, viņam joprojām ir spēkā parlamenta deputāta mandāts.

Несмотря на то, что Росликов был избран в Рижскую думу, пока он имеет мандат депутата Сейма.

В Регламенте Сейма указано, что парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям готовит проект решения Сейма по заявлению Генеральной прокуратуры о начале уголовного преследования против депутата Сейма, его задержании, обыске или ином ограничении личной свободы.

В СГБ напомнили, что уже неоднократно вели с Росликовым профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений.

В начале февраля этого года СГБ провела беседу с Росликовым в связи с его публичными высказываниями против латышей.

Как сообщалось, в четверг Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации" Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. В повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос, что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.

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#сейм латвии
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(11)
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го июня

    Кто там рассказывает про авторитарный режим в России? Заткнитесь и утритесь постановлением местной "охранки"! А вообще спасибо националистам - с их помощью не самый примечательный русский политик может стать фигурой, объединяющей русскую часть общества. Вырусей не считать - они и так пытаются стать латышистее латышей (как та старушка Ланга).

    14
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го июня

    Тут главное чтобы 5000 канадских военных не опоздали с прибытием в Латвию.

    10
    1
  • aa
    aa aa
    9-го июня

    Молодцом, направил не всем, но тем, кто справа сидит. Просто показал, что ничего у них не получится. Чего охранка заёрзала - тоже понять можно - вон сколько пересазала выдуманных врагов. Надеюсь, что обламают зубы об депутата - это как раз тот случай, что бы проверить - работают у нас законы, или странакаках

    13
    1
  • З
    Злой
    aa aa
    9-го июня

    Одно жаль, что он врагов коллегами назвал

    9
    1
  • З
    Злой
    9-го июня

    Не думал что такие времена настанут, даже в 90-е не было такой злобы, как сейчас.

    33
    1
  • Д
    Дед
    9-го июня

    Против латышей он ничего не сказал, он защищал права русских закрепленные в конституции ЛР и Конвенции по правам человека. Это те, кто ограничил права русских разжигают межнациональную рознь.

    41
    1
  • A
    Aleks
    9-го июня

    А что девушка в синем чего так возбудилась?Как будто Росликов затронул больную тему латышских евреев,которые о Холокосте только слышали,а их предки может и принимали в нем участие.Человек особо то ничего не сказал,а просто дал понять,что хорош валить все на русских. Криптоевреи совсем охамели.

    19
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го июня

    подвалов Гестапо на всех хватит?

    19
    1
  • З
    Злой
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го июня

    Чертежи газенвагенов сохранились?

    12
    2
  • З
    Злой
    9-го июня

    Это и не удивительно, в такой стране живём.

    24
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    9-го июня

    А другое не кто Ине ждал он же правду озвучил ту что половина страны говорит в тихоря на кухне ,как за такое и не наказать .

    37
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