Кто получит самые лакомые куски власти в Риге? Начался делёж столичного пирога

Переговоры по распределению сфер влияния в новой столичной думе начнутся уже на этой неделе.

Итак, как уже сообщалось, партия "Прогрессивные" взяла на себя инициативу по созданию правящей коалиции в новой Рижской думе. Коалицию будут пытаться склеить из, выражаясь словами лидера "прогрессивных" Виестура Клейнбергса, "государственно мыслящих" партий. К таким силам, наряду с "прогрессивными", причислены "Новое Единство", Национальное объединение и Объединенный список.

С первыми двумя "прогрессивные" уже пообщались и договорились о продолжении переговоров по формированию коалиции. Завтра встреча с руководством Объединенного списка, после чего Клейнбергс и Ко собирается приступить к самому интригующему - общим переговорам и разделу сфер влияния в Рижской думе.

"Мы с новым «Единством» едины во мнении - Риге нужны смелые идеи и решительные действия. По итогам переговоров с Вилнисом Кирсисом договорились, что мы готовы работать в команде на благо рижан. После встречи в среду с объединенным списком, надеюсь, мы сможем сесть за один стол со всеми потенциальными партнерами, договориться о распределении ответственности и как можно быстрее приступить к работе. Наша задача сейчас ясна - показать рижанам, что мы готовы к продуктивной работе, без лишних политических неясностей ", - сообщил кандидат в мэры Риги от партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс после сегодняшнего общения с "Новым Единством".

Понятно, что основные споры могут произойти именно в момент дележа пирога власти - основная битва развернется за то, кто будет курировать сферу транспорта, в которую входят и вопросы ремонта дорог и мостов.

В нынешней думе эта отрасль была закреплена за "Новым Единством", что в итоге привело к острому конфликту и уходу "прогрессивных" в оппозицию. Теперь "прогрессивные" хотят "исправить ошибку" и сами курировать транспортно-дорожные вопросы - а это многомиллионные средства!

Вероятно, Национальное объединение попытается сохранить за собой сферы образования и имущества.

Если у "Нового Единства" отберут транспорт, то возникает вопрос: что им предложат взамен? Условно говоря, контроль за муниципальными предприятиями? Почему "условно говоря"? Потому, что, согласно закона, за муниципальными предприятиями надзирает исполнительный директор - пока этот пост занимает человек "Нового Единства" Янис Ланге. Но понятно, что работодателем исполнительного директора является по существу правящее большинство Рижской думы. Вероятно, свои сферы влияния получит и Объединенный список, которые имеют в этой коалиции золотую акцию - без них у остальных трех партий нет большинства.

Значит ли это, что победитель выборов - партия "Латвия на первом месте" обречена на оппозицию? Пока со стопроцентной уверенностью говорить об этом рано.

Во-первых, упомянутые партии возможной коалиции еще окончательно не договорились - впереди ведь и обсуждение "кадровых вопросов" (мэр, вице-мэры, председатели комитетов) и на этом этапе тоже есть шанс поссориться.

Во-вторых, Национальное объединение, вступив в союз с "прогрессивными" рискует потерять часть избирателей и для них такой брак по расчету весьма опасен. Так что, могут быть нюансы.

И в-третьих, даже если такая коалиция, без Шлесерса, и будет создана, еще не факт, что она долго продержится. Возможно, только до сеймовских выборов, а они уже в октябре следующего года. В любом случае, оппозиция в новой Рижской думе будет очень сильной и, как выразилась лидер "Суверенной власти" Юлия Степаненко, "мы заставим всех работать".

Отметим, что нынешний мэр Вилнис Кирсис уже поспешил заявить, что в новой Рижской думе возможен только один вариант коалиции - это тот вариант, который пытаются реализовать сейчас: "Прогрессивные", Национальное объединение, Новое Единство и Объединенный список, что в сумме дает 34 голоса из 60. Примерно тоже самое Кирсис сотоварищи говорили и 5 лет назад, после предыдущих выборов. Однако реальная жизнь показала, что возможен и другой вариант коалиции... Разумеется, и в новой Рижской думе возможны разные сценарии и разные коалиции.