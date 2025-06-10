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Кто получит самые лакомые куски власти в Риге? Начался делёж столичного пирога 15 2328

Политика
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Кто получит самые лакомые куски власти в Риге? Начался делёж столичного пирога

Переговоры по распределению сфер влияния в новой столичной думе начнутся уже на этой неделе.

Итак, как уже сообщалось, партия "Прогрессивные" взяла на себя инициативу по созданию правящей коалиции в новой Рижской думе. Коалицию будут пытаться склеить из, выражаясь словами лидера "прогрессивных" Виестура Клейнбергса, "государственно мыслящих" партий. К таким силам, наряду с "прогрессивными", причислены "Новое Единство", Национальное объединение и Объединенный список.

С первыми двумя "прогрессивные" уже пообщались и договорились о продолжении переговоров по формированию коалиции. Завтра встреча с руководством Объединенного списка, после чего Клейнбергс и Ко собирается приступить к самому интригующему - общим переговорам и разделу сфер влияния в Рижской думе.

"Мы с новым «Единством» едины во мнении - Риге нужны смелые идеи и решительные действия. По итогам переговоров с Вилнисом Кирсисом договорились, что мы готовы работать в команде на благо рижан. После встречи в среду с объединенным списком, надеюсь, мы сможем сесть за один стол со всеми потенциальными партнерами, договориться о распределении ответственности и как можно быстрее приступить к работе. Наша задача сейчас ясна - показать рижанам, что мы готовы к продуктивной работе, без лишних политических неясностей ", - сообщил кандидат в мэры Риги от партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс после сегодняшнего общения с "Новым Единством".

Понятно, что основные споры могут произойти именно в момент дележа пирога власти - основная битва развернется за то, кто будет курировать сферу транспорта, в которую входят и вопросы ремонта дорог и мостов.

В нынешней думе эта отрасль была закреплена за "Новым Единством", что в итоге привело к острому конфликту и уходу "прогрессивных" в оппозицию. Теперь "прогрессивные" хотят "исправить ошибку" и сами курировать транспортно-дорожные вопросы - а это многомиллионные средства!

Вероятно, Национальное объединение попытается сохранить за собой сферы образования и имущества.

Если у "Нового Единства" отберут транспорт, то возникает вопрос: что им предложат взамен? Условно говоря, контроль за муниципальными предприятиями? Почему "условно говоря"? Потому, что, согласно закона, за муниципальными предприятиями надзирает исполнительный директор - пока этот пост занимает человек "Нового Единства" Янис Ланге. Но понятно, что работодателем исполнительного директора является по существу правящее большинство Рижской думы. Вероятно, свои сферы влияния получит и Объединенный список, которые имеют в этой коалиции золотую акцию - без них у остальных трех партий нет большинства.

Значит ли это, что победитель выборов - партия "Латвия на первом месте" обречена на оппозицию? Пока со стопроцентной уверенностью говорить об этом рано.

Во-первых, упомянутые партии возможной коалиции еще окончательно не договорились - впереди ведь и обсуждение "кадровых вопросов" (мэр, вице-мэры, председатели комитетов) и на этом этапе тоже есть шанс поссориться.

Во-вторых, Национальное объединение, вступив в союз с "прогрессивными" рискует потерять часть избирателей и для них такой брак по расчету весьма опасен. Так что, могут быть нюансы.

И в-третьих, даже если такая коалиция, без Шлесерса, и будет создана, еще не факт, что она долго продержится. Возможно, только до сеймовских выборов, а они уже в октябре следующего года. В любом случае, оппозиция в новой Рижской думе будет очень сильной и, как выразилась лидер "Суверенной власти" Юлия Степаненко, "мы заставим всех работать".

Отметим, что нынешний мэр Вилнис Кирсис уже поспешил заявить, что в новой Рижской думе возможен только один вариант коалиции - это тот вариант, который пытаются реализовать сейчас: "Прогрессивные", Национальное объединение, Новое Единство и Объединенный список, что в сумме дает 34 голоса из 60. Примерно тоже самое Кирсис сотоварищи говорили и 5 лет назад, после предыдущих выборов. Однако реальная жизнь показала, что возможен и другой вариант коалиции... Разумеется, и в новой Рижской думе возможны разные сценарии и разные коалиции.

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#рижская дума
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(15)
  • М
    Михаил
    10-го июня

    нужны новые выборы, опять мошенники, клоуны, жулики в самоуправлении. Причём даже ещё хуже, чем было. гляньте на их рожи.. На Ближний Восток, на их этническую родину бы их. Позор

    24
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    10-го июня

    Опять возня свиней у корыта. Реально надоело наблюдать за этой мерзостью.

    53
    2
  • З
    Злой
    10-го июня

    Шлесерс говорит что выведит людей на улицы, нет ребята, я с латышами больше никогда никуда не пойду, раз....ёбывайтесь сами, а у меня частый дом я его и буду защищать, кто бы не пытался туда принудительно прийти получит жестокий отпор.

    72
    9
  • A
    Aleks
    Злой
    10-го июня

    Это только евреи,у которых нет национальности,а есть просто общность по идеологии и интересам,могут мимикрировать под другую нацию.Видимо,вы из них.И русских хватает.И пойдем мы с латышами ,если надо будет,объяснить латышам со странными латышскими фамилиями,как надо Родину любить и не ту,а эту....

    14
    26
  • З
    Злой
    Злой
    10-го июня

    Нет, Алекс, космополизм не пройдёт, это Вы свою теорию ланге расскажите, она не успев вступив в должность уже разместила призыв к тому, чтобы ей доносили на тех работников, воспитателей, учителей, тренеров и т.д. кто говорит по-русски, чтобы Вы и подобные Вам не говорили, но мне с вами- полукровками не по пути на мою помощь не рассчитывайте.

    31
    3
  • З
    Злой
    Злой
    10-го июня

    И ещё, Вы видно молоды очень, но мы в 90-е шли латышами, больше не пойдём.

    36
    3
  • A
    Aleks
    Злой
    10-го июня

    Да на полуzidovku Ланге я клал .Как и на остальных чертей-Слуг дьявола. Как верёвочке не виться,а конец у них один. И если они этого не понимают,то это их проблемы.Евреи Шекельгрубер,Геринг,Борман,Розенберг,Эйхман тоже не понимали,надеясь на мировое господство.Чем закончилось? На одном из повешенных даже повесили табличку с его настоящими еврейскими именем и фамилией,которые он поменял на немецкие.Как раз история идёт по кругу....

    3
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Злой
    11-го июня

    Извини, а что ты будешь делать, когда в твой частный дом, придут в гости пяток "хохлонациков" и тебя "поставят раком". Делать вид что получаешь удовольствие или...?

    0
    2
  • З
    Злой
    10-го июня

    Выборы показали- молодцы наци, потихоньку, за 35 лет добились своего, русских осталось 5.5%, остальные уже почти латыши, никто не голосует за русские партии я пользуюсь общественным транспортом и аижу как многие русские мамы коверкая латышский язык, вообще не зная грамматики , как полуграмотные но говорят с детьми на страшно искажённом латышском, у Росликова нет шансов, когда он кричал нас больше он видно не знал что нас уже нет и когда Шлесерс говорил о гражданской войне со стороны русских он видно не знал что жалкие 5.5% действительно русских никак не смогут оказать какое-то сопротивление- их задавать числом. Вообще нет смысла развивать русскую тему, принимаем гражданство и становимся латышами.

    10
    52
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Злой
    10-го июня

    Ты дурак? А если я владею тремя языками, то какой я национальности?

    33
    5
  • З
    Злой
    Злой
    10-го июня

    Ты владеешь языками голосовал явно за виенотыбу речь идёт о том что русские партии будут с трудом преодолевать 5-% барьер и нет никаких шансов и это благодаря тебе и таким как ты облатышинным

    7
    13
  • З
    Злой
    Злой
    10-го июня

    Поэтому я и говорю- буду защищать только с вой частый дом, никого не пущу на свою территорию, оеажу сопротивление если на моей территории захотят разместить что-то военное , а на таких многоязычных плевать хочется

    6
    10
  • З
    Злой
    Злой
    10-го июня

    Алексей- если ты способен осознать написанное я писал не о владеющих языками, а о русских, ты можешь хоть 100 языков знать, но национальность у тебя может быть одна, а ты видно так и не определился кто ты, это обычное явление в смешанных семьях.

    15
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июня

    Ну всё, писец Риге.

    39
    3
  • A
    Aleks
    10-го июня

    Зачем пидоргам деньги?Ни семьи,ни детей.Как сказал Лайтман- ЛГБТ не должны занимать какие то госпосты- у них нет детей и они не видят будущего. И он прав.30 лет прошло и светлое будущее так и не наступило.ЗАЧЕМ ИМ ЭТО СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ КОГО ТАМ,КРОМЕ СЕБЯ?

    52
    3
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