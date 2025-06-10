Почему в ночь выборов «зависла» система подсчёта голосов? Версии IT-специалистов

Как такое могло случиться? Портал nra.lv обратился за комментариями к представителям бизнеса и специалистам в сфере информационных технологий, однако даже информация о разработчиках системы засекречена, поэтому эксперты выдвигают лишь предположения.

1. Переусложнённые и непродуманные проекты

IT-эксперт Гинтс Эрнестсонс отметил, что крупные проекты часто создаются "на бумаге" консультантами, которые прописывают идеальный сценарий работы системы, не имеющий связи с реальностью. Такие проекты включают избыточные функции, на разработку которых тратятся миллионы евро, а реальная эффективность оказывается нулевой. Он сравнил это с неудачным строительным проектом — «если проект кривой, здание рухнет». По его словам, система для подсчёта голосов, по сути, не должна быть сложной, но если в неё внедрили сотню функций, из которых нужны только десять, возникает риск сбоев.

2. Безответственность и избыточное финансирование

Сооснователь ООО "Lursoft" Айнарс Брувелис указал, что в государственном секторе царит безответственность, а наличие большого количества финансирования, в том числе из ЕС, приводит к неэффективной реализации проектов. В случае выборов проблемы наблюдались уже на этапе электронной проверки избирателей — система зависала. По его словам, сбои в сравнении данных с базой данных Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) не должны были происходить — это стандартный процесс.

Кроме того, по мнению Брувелиса, система распознавания бюллетеней и сканеры, используемые для их обработки, могли быть плохо протестированы и неспособны обрабатывать большие объёмы данных в реальном времени.

3. Недостаточное тестирование и отсутствие плана "Б"

Председатель правления АО "SAF Tehnika" Нормундс Бергс считает, что общество и СМИ должны требовать полной прозрачности: раскрытия всех решений, участников и сроков. Только тогда можно говорить о конкретной ответственности. Он также указал на отсутствие плана "Б" у ЦИК — в случае сбоя нужно было иметь чёткую инструкцию для всех работников, чего не было.

Бергс критикует увольнение директора Агентства цифрового развития Йорена Лиопаса как попытку найти "козла отпущения" и избежать неудобных вопросов. Он подчёркивает, что это — симптом неспособности государства грамотно заказывать IT-услуги. Проблема, по его мнению, системная: неправильный выбор консультантов, дефицит профессионалов в госуправлении и политизированный подход.

Что дальше?

По мнению специалистов, для выяснения причин провала необходимо:

обнародовать хронологию проекта — когда были подписаны договоры, начата разработка и тестирование;

раскрыть имена подрядчиков и условия выполнения работ;

провести профессиональный аудит системы и процесса её приёмки.

Иначе, уверены эксперты, такая ситуация повторится снова.