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Почему в ночь выборов «зависла» система подсчёта голосов? Версии IT-специалистов 3 1267

Политика
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Почему в ночь выборов «зависла» система подсчёта голосов? Версии IT-специалистов
ФОТО: LETA

Ночь муниципальных выборов в Латвии принесла разочарование многим гражданам, ожидавшим результаты — новая система электронного подсчёта голосов перестала работать, и сотрудникам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пришлось считать бюллетени вручную. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал это провалом.

Как такое могло случиться? Портал nra.lv обратился за комментариями к представителям бизнеса и специалистам в сфере информационных технологий, однако даже информация о разработчиках системы засекречена, поэтому эксперты выдвигают лишь предположения.

1. Переусложнённые и непродуманные проекты

IT-эксперт Гинтс Эрнестсонс отметил, что крупные проекты часто создаются "на бумаге" консультантами, которые прописывают идеальный сценарий работы системы, не имеющий связи с реальностью. Такие проекты включают избыточные функции, на разработку которых тратятся миллионы евро, а реальная эффективность оказывается нулевой. Он сравнил это с неудачным строительным проектом — «если проект кривой, здание рухнет». По его словам, система для подсчёта голосов, по сути, не должна быть сложной, но если в неё внедрили сотню функций, из которых нужны только десять, возникает риск сбоев.

2. Безответственность и избыточное финансирование

Сооснователь ООО "Lursoft" Айнарс Брувелис указал, что в государственном секторе царит безответственность, а наличие большого количества финансирования, в том числе из ЕС, приводит к неэффективной реализации проектов. В случае выборов проблемы наблюдались уже на этапе электронной проверки избирателей — система зависала. По его словам, сбои в сравнении данных с базой данных Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) не должны были происходить — это стандартный процесс.

Кроме того, по мнению Брувелиса, система распознавания бюллетеней и сканеры, используемые для их обработки, могли быть плохо протестированы и неспособны обрабатывать большие объёмы данных в реальном времени.

3. Недостаточное тестирование и отсутствие плана "Б"

Председатель правления АО "SAF Tehnika" Нормундс Бергс считает, что общество и СМИ должны требовать полной прозрачности: раскрытия всех решений, участников и сроков. Только тогда можно говорить о конкретной ответственности. Он также указал на отсутствие плана "Б" у ЦИК — в случае сбоя нужно было иметь чёткую инструкцию для всех работников, чего не было.

Бергс критикует увольнение директора Агентства цифрового развития Йорена Лиопаса как попытку найти "козла отпущения" и избежать неудобных вопросов. Он подчёркивает, что это — симптом неспособности государства грамотно заказывать IT-услуги. Проблема, по его мнению, системная: неправильный выбор консультантов, дефицит профессионалов в госуправлении и политизированный подход.

Что дальше?

По мнению специалистов, для выяснения причин провала необходимо:

  • обнародовать хронологию проекта — когда были подписаны договоры, начата разработка и тестирование;
  • раскрыть имена подрядчиков и условия выполнения работ;
  • провести профессиональный аудит системы и процесса её приёмки.

Иначе, уверены эксперты, такая ситуация повторится снова.

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#выборы
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(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го июня

    так Путин случайно сервак выключил, перепутал

    3
    1
  • aa
    aa aa
    10-го июня

    Всё так, пора публичной деятельности действительно стать публичной. Всё, что делается за государственные деньги, должно идти открыто и прозрачно, всякий должен иметь возможность ознакомиться с документами. Ну, а если некоторым подрядчикам такие условия не нравятся, то всегда найдутся те, кто согласится сделать всё чисто и открыто. Это бы включить в основу всего, что делается за коллективные деньги.

    34
    2
  • A
    Aleks
    10-го июня

    В мутной воде рыбка ловится лучше,что и показали выборы.И можно сколько угодно переливать из пустого в порожнее-это ничего не поменяет.Все ,выборы состоялись. При этом все ж все понимают прекрасно на счёт этой системы подсчёта голосов

    58
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