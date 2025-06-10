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Политические партии начали оспаривать результаты скандальных выборов в Латвии 1 1875

Политика
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Политические партии начали оспаривать результаты скандальных выборов в Латвии
ФОТО: LETA

Лидер списка «Русского союза Латвии» (РСЛ) на муниципальных выборах в Лиепае Елена Осипова оспорила результаты выборов в этом городе, сообщили агентству LETA в политической партии.

По официальной версии в Лиепае в выборах приняли участие 20 004 избирателя. За список РСЛ проголосовали 929 человек, или 4,64% избирателей. По расчётам партии, для преодоления пятипроцентного барьера не хватило всего 62 голосов.

По мнению Осиповой, недостающие голоса «были попросту украдены у списка» или исчезли из-за технической ошибки.

В заявлении указывается, что в день голосования около 13:50 на участке №230 была зафиксирована транспортировка урны для голосования. Осипова ссылается на свидетельства очевидцев, по словам которых урну в избирательный участок внесли несколько человек, в то время как другие урны остались без присмотра.

Также Осипова указала на несоответствия в информации о голосах, отданных за границей: в ночь выборов на официальном сайте была опубликована информация о 64 голосах из-за рубежа, но позднее их число якобы уменьшилось.

Партия также утверждает, что за неё за рубежом проголосовали как минимум шесть человек, однако засчитаны были только два голоса.

Кандидат от совместного списка партий «Суверенная власть» и «Партия новолатышей» Раймонд Лейниекс-Пуке также оспорил результаты выборов в ЦИК на этой неделе из-за технических сбоев, произошедших в ходе муниципальных выборов в Елгавском крае.

Как сообщал bb.lv, известный политолог Ивета Кажока, которая была на муниципальных выборах в качестве наблюдателя, возмущена тем, как был организован процесс подсчета голосов.

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    Aleks
    10-го июня

    Все знали как прошли в свое время выборы в США и что ?Неокончерваторы грабили Америку ещё 4 года и спонсировали спецслужбы Израиля для переворота на Украине с последующей войной с Россией. Можно подумать,что изначально не было ясно,что все будет подтасовано.Ясно уже тогда,когда заявили об якобы внешнем вмешательстве,но потом решили не заморачиваться,потому как спросить то не с кого и КНАБ ничего не видит.Для того он и КНАБ как на Украине НАБУ.

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