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Глава ЦИК решила уйти: нет политической поддержки 1 384

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Глава ЦИК решила уйти: нет политической поддержки
ФОТО: LETA

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите подаст в отставку, об этом она заявила в среду на заседании Комиссии по государственному управлению и самоуправлению Сейма, сообщает LETA.

На заседании комиссии оцениваются прошедшие муниципальные выборы, сопровождавшиеся техническими проблемами.

Во время заседания Саулите заявила, что в ходе избирательного процесса были внедрены и нововведения, которые получили положительную оценку — например, выездные избирательные участки, а также тот факт, что досрочное голосование проходило в течение пяти дней.

«Активность на этих выборах значительно возросла», — отметила Саулите.

По её мнению, Центральная избирательная комиссия в целом проделала выдающуюся работу.

«Как нам известно, второй момент, закреплённый в законе, заключается в том, что за системы отвечает Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР)», — подчеркнула Саулите, добавив, что в зоне ответственности ГАЦР была целая череда сбоев.

Саулите также указала, что в ночь выборов получить информацию от ГАЦР было крайне сложно.

«Я беру на себя ответственность за то, что входит в мою компетенцию», — сказала Саулите, добавив, что сейчас на неё «перекладывают чужие просчёты».

Она подчеркнула, что у неё «нет никакой политической поддержки», и поэтому она объявляет о своей отставке с поста.

Представители ЦИК во время заседания комиссии заявили, что не могут брать на себя ответственность за системы, которые не входят в их компетенцию. По их словам, ЦИК сделала всё возможное, чтобы "предотвратить аварийную ситуацию".

Как уже сообщалось, в ходе подсчёта голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические сбои. Проблемы в работе избирательных участков наблюдались и в течение недели во время досрочного голосования.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич указал, что в организации выборов ЦИК и Государственное агентство цифрового развития потерпели неудачу, поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.

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#выборы #цик
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    С уважением к данному человеку и ее поступку.

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