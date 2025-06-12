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Извиняться не будут: Сейм отклонил декларацию о перегибах во время Covid 1 494

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Извиняться не будут: Сейм отклонил декларацию о перегибах во время Covid
ФОТО: LETA

Большинство депутатов Сейма сегодня отклонили предложение включить в повестку следующего заседания и передать на рассмотрение Комиссии по правам человека и общественным делам подготовленные партией «Латвия на первом месте» декларации о допущенных ошибках и чрезмерных мерах в борьбе с распространением Covid-19, пишет LETA.

В декларации выражается сожаление о том, что проводимая правительством политика нанесла необратимый ущерб здоровью людей, предпринимательству, развитию детей и молодёжи, а также подорвала доверие общества к государству и его институтам.

В документе критикуется практика принудительной вакцинации, неравное отношение к вакцинированным и невакцинированным людям, а также ограничения, запрещавшие людям собираться и протестовать. Также в декларации утверждается, что государственные должностные лица вводили общество в заблуждение и допускали репрессивное отношение к инакомыслящим.

Декларация призывает государство признать эти ошибки, извиниться перед обществом и предусмотреть компенсации за материальный и моральный ущерб.

Документ требует, чтобы Кабинет министров до 1 сентября 2025 года представил проекты нормативных актов о компенсациях, а до 24 января 2026 года обеспечил их выплату. Дополнительно предлагается оценить механизмы возврата государственных вложений, в частности, в контексте ответственности компании airBaltic и Министерства сообщения.

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#коронавирус #сейм латвии
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(1)
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    Aleks
    12-го июня

    Ничего,со временем будут извиняться по одиночке и топить товарищей по партии и коалиция-это ж тоже дело времени.Понимаю,что ждать трудно,но надо. А им думать,что ничего в мире не бывает постоянного ...

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