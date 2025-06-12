Извиняться не будут: Сейм отклонил декларацию о перегибах во время Covid

Большинство депутатов Сейма сегодня отклонили предложение включить в повестку следующего заседания и передать на рассмотрение Комиссии по правам человека и общественным делам подготовленные партией «Латвия на первом месте» декларации о допущенных ошибках и чрезмерных мерах в борьбе с распространением Covid-19, пишет LETA.

В декларации выражается сожаление о том, что проводимая правительством политика нанесла необратимый ущерб здоровью людей, предпринимательству, развитию детей и молодёжи, а также подорвала доверие общества к государству и его институтам.

В документе критикуется практика принудительной вакцинации, неравное отношение к вакцинированным и невакцинированным людям, а также ограничения, запрещавшие людям собираться и протестовать. Также в декларации утверждается, что государственные должностные лица вводили общество в заблуждение и допускали репрессивное отношение к инакомыслящим.

Декларация призывает государство признать эти ошибки, извиниться перед обществом и предусмотреть компенсации за материальный и моральный ущерб.

Документ требует, чтобы Кабинет министров до 1 сентября 2025 года представил проекты нормативных актов о компенсациях, а до 24 января 2026 года обеспечил их выплату. Дополнительно предлагается оценить механизмы возврата государственных вложений, в частности, в контексте ответственности компании airBaltic и Министерства сообщения.