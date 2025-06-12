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Меры против Mere, возвращение блудного омбудсмена, дело Росликова – чем сегодня займется Сейм 1 1060

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Меры против Mere, возвращение блудного омбудсмена, дело Росликова – чем сегодня займется Сейм
ФОТО: depositphotos

Сегодня пройдет первое после муниципальных выборов пленарное заседание Сейма. Ожидается очень насыщенная повестка.

Напомним, что предыдущее пленарное заседание Сейма, проходившее за 48 часов до муниципальных выборов, обернулось скандалом: из–за использования русской речи с трибуны Сейма и демонстрации непристойного жеста из зала заседания был выгнан лидер фракции "Стабильности!" Алексей Росликов.

Необходимая рокировка

Депутаты даже собирались обсудить его поведение на комиссии по мандатам и этике, однако Росликова избрали в Рижскую думу и, как констатировали сеймовские юристы, он уже потерял мандат депутата Сейма.

А значит, не будет участвовать и в сегодняшнем заседании парламента, на котором, кстати, планируется утвердить мандаты четырех новых слуг народа — вместо тех, кто был избран в столичную думу.

Уже известно, что место Алексея Росликова должен занять предприниматель Руслан Верещагин. Вместо Айнара Шлесерса депутатский мандат получит известный блогер и помощник депутата Сейма Майя Арманева.

Избранного в Рижскую думу Мариса Спринджукса скорее всего заменит Агнесе Гедушева. А вместо Майрите Лусе от партии "Прогрессивные" в Сейме будет работать Селма Левренце.

Поставить точку за Росликовым

Но вернемся к повестке дня. Примечательно, что депутаты рассмотрят и наверняка отклонят своего рода отголосок скандального заседания в прошлый четверг.

Речь идет о декларации от партии "Стабильности!", которая стала ответом на декларацию Национального объединения. Напомним: в ответ на попытку Нацобъединения протащить через парламент документ, который призывает ограничить использование русского языка в публичном пространстве, включая и разговорную речь, "Стабильности!" внесло свой документ — "О защите прав национальных меньшинств и недопущение насильственной ассимиляции". Его и планируется рассмотреть сегодня.

Еще один проект декларации Сейма подготовила фракция "Латвия на первом месте" — она посвящена "старой" теме ковидной пандемии и допущенных в тот период еще первым правительством Кариньша нарушений. Едва ли и этот документ будет одобрен сеймовским большинством.

Также депутаты наверняка примут в окончательном чтении закон, который запрещает целому ряду государственных служащих посещать Российскую Федерацию и Республику Беларусь. В случае нарушения этого запрета чиновники будут уволены.

В третьем (окончательном) чтении планируется принять закон, который, в частности, запрещает гражданам РФ и РБ руководить или управлять объектами критической инфраструктуры Латвии.

Меры против Mere

В рамках "законов военного времени" депутаты Национального объединения и Объединенного списка подготовили проект постановления Сейма с поручением главе МИД Байбе Браже до 1 июля подготовить решение о внесении в список национальных санкций Латвии граждан РФ — владельцев торговой сети Mere, которыми в Латвии оперирует SIA Latprodukti.

Как ожидается, со второй попытки омбудсмен Юрис Янсонс все–таки доберется до Сейма и отчитается перед парламентом за проделанную его бюро работу в области прав человека. Также с отчетом по работе за прошлый год перед Сеймом выступит госконтролер.

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#сейм латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    12-го июня

    "возвращение блудного омбудсмена,".......

    Только под эту шумиху, люди услышали что, оказывается в Латвии есть обудсмен.

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