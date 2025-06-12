Меры против Mere, возвращение блудного омбудсмена, дело Росликова – чем сегодня займется Сейм

Сегодня пройдет первое после муниципальных выборов пленарное заседание Сейма. Ожидается очень насыщенная повестка.

Напомним, что предыдущее пленарное заседание Сейма, проходившее за 48 часов до муниципальных выборов, обернулось скандалом: из–за использования русской речи с трибуны Сейма и демонстрации непристойного жеста из зала заседания был выгнан лидер фракции "Стабильности!" Алексей Росликов.

Необходимая рокировка

Депутаты даже собирались обсудить его поведение на комиссии по мандатам и этике, однако Росликова избрали в Рижскую думу и, как констатировали сеймовские юристы, он уже потерял мандат депутата Сейма.

А значит, не будет участвовать и в сегодняшнем заседании парламента, на котором, кстати, планируется утвердить мандаты четырех новых слуг народа — вместо тех, кто был избран в столичную думу.

Уже известно, что место Алексея Росликова должен занять предприниматель Руслан Верещагин. Вместо Айнара Шлесерса депутатский мандат получит известный блогер и помощник депутата Сейма Майя Арманева.

Избранного в Рижскую думу Мариса Спринджукса скорее всего заменит Агнесе Гедушева. А вместо Майрите Лусе от партии "Прогрессивные" в Сейме будет работать Селма Левренце.

Поставить точку за Росликовым

Но вернемся к повестке дня. Примечательно, что депутаты рассмотрят и наверняка отклонят своего рода отголосок скандального заседания в прошлый четверг.

Речь идет о декларации от партии "Стабильности!", которая стала ответом на декларацию Национального объединения. Напомним: в ответ на попытку Нацобъединения протащить через парламент документ, который призывает ограничить использование русского языка в публичном пространстве, включая и разговорную речь, "Стабильности!" внесло свой документ — "О защите прав национальных меньшинств и недопущение насильственной ассимиляции". Его и планируется рассмотреть сегодня.

Еще один проект декларации Сейма подготовила фракция "Латвия на первом месте" — она посвящена "старой" теме ковидной пандемии и допущенных в тот период еще первым правительством Кариньша нарушений. Едва ли и этот документ будет одобрен сеймовским большинством.

Также депутаты наверняка примут в окончательном чтении закон, который запрещает целому ряду государственных служащих посещать Российскую Федерацию и Республику Беларусь. В случае нарушения этого запрета чиновники будут уволены.

В третьем (окончательном) чтении планируется принять закон, который, в частности, запрещает гражданам РФ и РБ руководить или управлять объектами критической инфраструктуры Латвии.

Меры против Mere

В рамках "законов военного времени" депутаты Национального объединения и Объединенного списка подготовили проект постановления Сейма с поручением главе МИД Байбе Браже до 1 июля подготовить решение о внесении в список национальных санкций Латвии граждан РФ — владельцев торговой сети Mere, которыми в Латвии оперирует SIA Latprodukti.

Как ожидается, со второй попытки омбудсмен Юрис Янсонс все–таки доберется до Сейма и отчитается перед парламентом за проделанную его бюро работу в области прав человека. Также с отчетом по работе за прошлый год перед Сеймом выступит госконтролер.