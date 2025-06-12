Сейм фактически запретил использование русского языка в латвийских банках

В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о кредитных учреждениях. Официальная цель - укрепить использование государственного языка в кредитных учреждениях.

Председатель Бюджетной комиссии, ответственная за продвижение поправок в Сейме, Анда Чакша (JV) ранее заявила, что рабочим языком в кредитных учреждениях должен быть латышский, поэтому с помощью поправок планируется укрепить использование государственного языка, недвусмысленно определив, что клиенты латвийских банков имеют право получать финансовые услуги на латышском языке.

Таким образом, основным языком в любой цифровой среде, в общении и документах, а также при обслуживании клиентов будет латышский язык. Требование об использовании латышского языка в кредитных учреждениях должно быть выполнено не позднее 30 сентября этого года.

Также поправки определяют, что кредитная организация в Латвии может самостоятельно определять, какой официальный язык страны-члена Европейского Союза (ЕС) или страны-кандидата в члены ЕС она будет использовать в качестве дополнительного языка в общении с клиентами.

В соответствии с изменениями, предоставлять услуги и оформлять финансовые документы для иностранных клиентов, если клиент согласен и банк может это обеспечить, можно будет также на любом другом официальном языке ЕС или страны-кандидата.

Поскольку Россия не входит в ЕС и не является страной-кандидатом, русский язык автоматически исключается из числа языков, на которых разрешено общаться с клиентами, например, в интернет-банке.

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент и опубликовать официальное издание Latvijas vēstnesis.