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Сейм фактически запретил использование русского языка в латвийских банках 2 994

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Сейм фактически запретил использование русского языка в латвийских банках
ФОТО: dreamstime

В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о кредитных учреждениях. Официальная цель - укрепить использование государственного языка в кредитных учреждениях.

Председатель Бюджетной комиссии, ответственная за продвижение поправок в Сейме, Анда Чакша (JV) ранее заявила, что рабочим языком в кредитных учреждениях должен быть латышский, поэтому с помощью поправок планируется укрепить использование государственного языка, недвусмысленно определив, что клиенты латвийских банков имеют право получать финансовые услуги на латышском языке.

Таким образом, основным языком в любой цифровой среде, в общении и документах, а также при обслуживании клиентов будет латышский язык. Требование об использовании латышского языка в кредитных учреждениях должно быть выполнено не позднее 30 сентября этого года.

Также поправки определяют, что кредитная организация в Латвии может самостоятельно определять, какой официальный язык страны-члена Европейского Союза (ЕС) или страны-кандидата в члены ЕС она будет использовать в качестве дополнительного языка в общении с клиентами.

В соответствии с изменениями, предоставлять услуги и оформлять финансовые документы для иностранных клиентов, если клиент согласен и банк может это обеспечить, можно будет также на любом другом официальном языке ЕС или страны-кандидата.

Поскольку Россия не входит в ЕС и не является страной-кандидатом, русский язык автоматически исключается из числа языков, на которых разрешено общаться с клиентами, например, в интернет-банке.

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент и опубликовать официальное издание Latvijas vēstnesis.

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#банки #латышский язык
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(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    12-го июня

    ГовноSEB - досвидос!

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  • A
    Aleks
    12-го июня

    Если радужный флаг нельзя будет вешать,то нас...ем людям в другом месте,решили Нацобьединение,члены которого засветились с этими флагами и особенно Ратниекс,Прогрессивные и Новое единство,включая группы поддержки из других полурарадужных партий. Когда ж это закончится ?Риторический вопрос,но,надеюсь,что достаточно скоро. Я б на их месте интернет бы запретил,а то он помнит все))😎 И бить будут не по паспорту,а по морде лица и крики:Мы прошли Холокост не пойдут. Латыши так латыши.😀

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