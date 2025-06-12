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Выборы прошли без угроз для их безопасности - Силиня 1 252

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
LETA
Выборы прошли без угроз для их безопасности - Силиня
ФОТО: LETA

Выборы самоуправлений прошли в безопасной обстановке - никаких попыток внешнего вмешательства зафиксировано не было, сказала в четверг в эфире Латвийского радио премьер-министр Эвика Силиня.

По ее словам, это подтвердили эксперты по безопасности и соответствующие службы.

Глава правительства напомнила, что заявление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о попытках внешнего вмешательства в избирательную систему во время досрочного голосования не соответствовало действительности.

"Безопасность нарушена не была, внешнего вмешательства не зафиксировано. Это крайне важно", - отметила премьер.

Однако, по словам Силини, ЦИК во время выборов не была на высоте своих задач. На политическом уровне никто не знал о том, что возможны технические сбои, и ответственность за это лежит на ЦИК и Государственном агентстве цифрового развития, подчеркнула премьер.

Силиня отметила, что правительство регулярно заслушивает доклады служб безопасности о различных гибридных угрозах. "Латвия находится на достаточно высоком уровне готовности к реагированию на такие риски", - заверила премьер.

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#выборы #премьер
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го июня

    О как! Т.е. премьер-министр знала что будет бардак на этих выборах и для неё это норма. Фантастика! Это очередное подтверждение того что результаты данный выборов фальцефецированы. По логике, следующий должен выступить Презик и сказать что он тоже все знал, это нормально и в Латвии демократия.

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