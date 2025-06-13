Тематический Комитет социально–экономического развития и укрепления безопасности восточного приграничья Латвии — так именуется рабочий орган правительства страны, в коем объединились аж 10 министерств во главе с Министерством умного администрирования и регионального развития (VARAM).

Бетонный еж тебе товарищ!

Специальный орган Кабинета министров по Латгалии был создан во исполнение Основных направлений региональной политики 2021–2027 гг., однако "полномасштабная агрессивная война России против Украины повлияла на процесс разработки".

В частности, в территорию был включен и Алуксненский край, хотя и находящийся в исторической земле Видземе, но граничащий с РФ.

Во вторник на заседании правительства глава VARAM Инга Берзиня (которая в среду осталась без работы) отчиталась об успехах:

— Создано 20 "парков материалов контрмобильности" — площадок хранения бетонных надолбов, планируется еще 5.

— Завершено строительство 4 новых центров управления катастрофами — в Дагде, Илуксте, Даугавпилсе и Ливаны, всего их должно быть 11.

— Идентифицированы 212 принадлежащих самоуправлениям убежищ в Латгальском регионе, которые отвечают критериям укрытия.

С экономикой — весьма экономично

Это все про оборону — а что же дал комитет экономике? Тут успехи явно скромней — поддержку оказали шести предприятиям на общую сумму 933 345 евро, в целом привлечены частные инвестиции на 600 000 евро.

Грантами поддержали еще 17 коммерсантов на общую сумму 89 967 евро 54 цента. Нефинансовую помощь оказали 33 предпринимателям (доброе слово и кошке приятно). Ну а 15 стартапов обрели так называемый инкубатор. Правда, изначально предполагалось, что инновационных бизнесменов будет 50.

Перспективными проектами в Латгалии называют создание военных баз в Даугавпилсе и Лузнаве (Резекненский край); мультимедийной студии Латвийского общественного медиа в Даугавпилсе; а также "развитие публичного внешнего пространства" от Алуксне до Краславы.

Будут, значит, дорожки и скамеечки. Нет чтобы построить завод или бассейн.