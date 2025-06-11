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Министр Берзиня подала в отставку 1 1501

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Министр Берзиня подала в отставку
ФОТО: LETA

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") подала в отставку, сообщила в среду премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), пишет LETA.

Об этом Берзиня сообщила Силине в среду, и премьер приняла её отставку.

О решении Берзини Силиня заявила журналистам после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Премьер подчеркнула, что Берзиня была первой, кто активно действовал в связи с неурядицами на выборах и отстранила руководителя Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР). По словам Силини, Берзиня сразу начала разъяснять причины всех технических неполадок, возникших в процессе проведения выборов.

По мнению Силини, сейчас важно, чтобы к следующим выборам, которые состоятся осенью 2026 года в Сейм, всё было организовано идеально и подобная ситуация не повторилась.

Премьер отметила, что Берзиня — опытный политик, и приняла такое решение, учитывая свою ответственность за техническую сторону выборов, включая ГАЦР. Тем не менее, Силиня призвала дождаться официального комментария самой Берзини.

Силиня вновь поблагодарила всех, кто участвовал в выборах, и повторно указала, что действия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время выборов были неадекватными, поэтому приветствует заявление главы ЦИК Кристине Саулите об отставке. Силиня надеется, что и другие причастные лица оценят свою ответственность.

После ухода с министерского поста Берзиня сможет занять место депутата в Сейме, поскольку была избрана в 14-й Сейм. Если она примет такое решение, мандат депутата утратит Ингрида Цирцене ("Новое Единство").

Сегодня также подала в отставку председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите.

Как сообщалось ранее, при подсчёте голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы. Проблемы в работе избирательных участков, связанные с техническими сбоями, возникали и в течение недели, во время досрочного голосования.

В настоящее время служебная проверка в связи с неполадками при подсчёте голосов не начата, так как сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о случившемся, заявил в понедельник журналистам после заседания межведомственной рабочей группы директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

Он отметил, что ещё на прошлой неделе "была уверенность", что всё будет работать правильно, так как не было никаких признаков возможных сбоев. "Если бы у нас не было такой уверенности, мы бы, конечно, приняли решения раньше", - добавил он и ещё раз подчеркнул, что не было никаких признаков того, что "система может не справиться".

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#выборы #кабинет министров
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    Очень рад что в современном правительстве Латвии всё-таки есть честные люди. Уважение вам!

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