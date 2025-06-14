На пенсию с 70? Депутат не предлагал повышать пенсионный возраст «уже завтра» (УТОЧНЕНИЕ)

Как отмечает эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис: «Пенсионного возраста достигают более 26 тысяч человек, а на их место в трудовой рынок приходит около 16 тысяч. Через 25 лет на пенсию захотят выйти уже 28 тысяч, а работать смогут лишь 12 тысяч». Такие данные приводит автор в газете Diena, пишет Press.lv.

Херманис уточняет, что речь идёт об очевидных данных статистики, без учёта миграции. Однако, даже если часть латвийцев вернётся доживать старость на родине, или изменится политика — общей картины это не изменит.

На фоне этих данных депутат Сейма Андрис Кулбергс предложил поднять пенсионный возраст до 70 лет, назвав это неизбежным.

«Эту тему годами никто не решает, потому что лёгких решений нет. А мышление в политике — только на четыре года вперёд», — написал в своем аккаунте в социальной сети X (Twtitter) Кулбергс.

Если бы пенсионный возраст увеличили уже завтра, государство сразу бы сэкономило выплаты для 17 тысяч человек в возрасте от 66 до 70 лет. Это был бы ощутимый бюджетный выигрыш. Тем более что в группе 60–65 лет население выросло на 14,5 тысяч за десятилетие, а в группе 71–99 — сократилось на 2,2 тысячи.

Но вопрос упирается не только в деньги. Повышение пенсионного возраста разрушает доверие к государству. Те, кто начал работать после 1990 года и платил взносы в Государственное агентство социального страхования, рассчитывали на конкретные условия выхода на пенсию. Любое изменение этих условий вызывает логичный вопрос: зачем вообще платить социальные отчисления?

Средняя продолжительность жизни в Латвии невысока. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни новорождённого мальчика составляла 70,4 года, то есть при выходе на пенсию в 70 лет он проведёт на пенсии менее года. У женщин — 80,4 года. Формально продолжительность жизни растёт, но очень медленно.

Система пенсий в Латвии работает по принципу солидарности: нынешние работающие оплачивают пенсии текущим пенсионерам. Реальных накоплений нет. А потому главная угроза — дефицит работающих, особенно в будущем.

Согласно возрастной пирамиде, наибольшие потери пришлись на группу 19–32 лет — минус 127 тысяч человек за 10 лет. Это поколение могло бы дать стране 60 тысяч новорождённых до 2034 года. Но молодёжь уезжает, и политики не видят в них приоритета. «Кому важны эти 60 тысяч детей за десять лет?» — риторически спрашивает Херманис.

Проблема также усугубляется избыточным количеством льготных пенсий по выслуге лет. Для многих профессий такие пенсии сохраняются как привилегии, что создаёт дополнительную нагрузку на систему.

В сухом остатке: демографическая ситуация ухудшается, на горизонте — нехватка трудоспособных и рост нагрузки на бюджет. Повышение пенсионного возраста кажется логичным, но несёт риски для социальной стабильности и доверия к государству, отмечается в статье Diena.

УТОЧНЕНИЕ: После публикации данной статьи мы получили письмо от депутата Сейма Андриса Кулбергса. В нем, в частности, говорится:

«Первоисточником информации в статье является запись депутата Сейма Андриса Кулбергса в социальной сети X (Twitter). Депутат Сейма Андрис Кулбергс в социальной сети X (Twitter) указал:

«Неизбежно, что вскоре придётся повышать пенсионный возраст до 70 лет. Этот вопрос годами никто не решает и не хочет решать, потому что лёгких и быстрых решений нет, а в политике мышление только на 4 года вперёд».

В указанной записи не говорится, что депутат предлагает повысить пенсионный возраст, и из неё также не вытекает интерпретация, будто он планирует предлагать соответствующие изменения. Запись представляет собой общее констатирование проблемной ситуации, а не конкретное политическое предложение или инициатива.

Таким образом, информация, опубликованная в статье на bb.lv, является ложной, вводящей в заблуждение и подлежащей опровержению», – пишет нам г-н Кулбергс.

В связи с вышеизложенным портал bb.lv отзывает данную статью, приносит извинения Андрису Кулбергсу и отмечает, что депутат не предлагал повышать возраст выхода на пенсию, а лишь констатировал очевидную проблему.