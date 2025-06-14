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На пенсию с 70? Депутат не предлагал повышать пенсионный возраст «уже завтра» (УТОЧНЕНИЕ) 16 6568

Политика
Дата публикации: 14.06.2025
Diena.lv
На пенсию с 70? Депутат не предлагал повышать пенсионный возраст «уже завтра» (УТОЧНЕНИЕ)

Латвийская демография демонстрирует тревожную тенденцию: на смену уходящим на пенсию приходит значительно меньшее число молодых работников - СТАТЬЯ УТОЧНЕНА.

Как отмечает эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис: «Пенсионного возраста достигают более 26 тысяч человек, а на их место в трудовой рынок приходит около 16 тысяч. Через 25 лет на пенсию захотят выйти уже 28 тысяч, а работать смогут лишь 12 тысяч». Такие данные приводит автор в газете Diena, пишет Press.lv.

Херманис уточняет, что речь идёт об очевидных данных статистики, без учёта миграции. Однако, даже если часть латвийцев вернётся доживать старость на родине, или изменится политика — общей картины это не изменит.

На фоне этих данных депутат Сейма Андрис Кулбергс предложил поднять пенсионный возраст до 70 лет, назвав это неизбежным.

«Эту тему годами никто не решает, потому что лёгких решений нет. А мышление в политике — только на четыре года вперёд», — написал в своем аккаунте в социальной сети X (Twtitter) Кулбергс.

Если бы пенсионный возраст увеличили уже завтра, государство сразу бы сэкономило выплаты для 17 тысяч человек в возрасте от 66 до 70 лет. Это был бы ощутимый бюджетный выигрыш. Тем более что в группе 60–65 лет население выросло на 14,5 тысяч за десятилетие, а в группе 71–99 — сократилось на 2,2 тысячи.

Но вопрос упирается не только в деньги. Повышение пенсионного возраста разрушает доверие к государству. Те, кто начал работать после 1990 года и платил взносы в Государственное агентство социального страхования, рассчитывали на конкретные условия выхода на пенсию. Любое изменение этих условий вызывает логичный вопрос: зачем вообще платить социальные отчисления?

Средняя продолжительность жизни в Латвии невысока. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни новорождённого мальчика составляла 70,4 года, то есть при выходе на пенсию в 70 лет он проведёт на пенсии менее года. У женщин — 80,4 года. Формально продолжительность жизни растёт, но очень медленно.

Система пенсий в Латвии работает по принципу солидарности: нынешние работающие оплачивают пенсии текущим пенсионерам. Реальных накоплений нет. А потому главная угроза — дефицит работающих, особенно в будущем.

Согласно возрастной пирамиде, наибольшие потери пришлись на группу 19–32 лет — минус 127 тысяч человек за 10 лет. Это поколение могло бы дать стране 60 тысяч новорождённых до 2034 года. Но молодёжь уезжает, и политики не видят в них приоритета. «Кому важны эти 60 тысяч детей за десять лет?» — риторически спрашивает Херманис.

Проблема также усугубляется избыточным количеством льготных пенсий по выслуге лет. Для многих профессий такие пенсии сохраняются как привилегии, что создаёт дополнительную нагрузку на систему.

В сухом остатке: демографическая ситуация ухудшается, на горизонте — нехватка трудоспособных и рост нагрузки на бюджет. Повышение пенсионного возраста кажется логичным, но несёт риски для социальной стабильности и доверия к государству, отмечается в статье Diena.

УТОЧНЕНИЕ: После публикации данной статьи мы получили письмо от депутата Сейма Андриса Кулбергса. В нем, в частности, говорится:

«Первоисточником информации в статье является запись депутата Сейма Андриса Кулбергса в социальной сети X (Twitter). Депутат Сейма Андрис Кулбергс в социальной сети X (Twitter) указал:

«Неизбежно, что вскоре придётся повышать пенсионный возраст до 70 лет. Этот вопрос годами никто не решает и не хочет решать, потому что лёгких и быстрых решений нет, а в политике мышление только на 4 года вперёд».

В указанной записи не говорится, что депутат предлагает повысить пенсионный возраст, и из неё также не вытекает интерпретация, будто он планирует предлагать соответствующие изменения. Запись представляет собой общее констатирование проблемной ситуации, а не конкретное политическое предложение или инициатива.

Таким образом, информация, опубликованная в статье на bb.lv, является ложной, вводящей в заблуждение и подлежащей опровержению», – пишет нам г-н Кулбергс.

В связи с вышеизложенным портал bb.lv отзывает данную статью, приносит извинения Андрису Кулбергсу и отмечает, что депутат не предлагал повышать возраст выхода на пенсию, а лишь констатировал очевидную проблему.

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#демография #пенсионный возраст #рынок труда
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(16)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го июня

    Кто за эту партию голосовал? ЖРИТЕ!

    64
    1
  • К
    Кайзер
    14-го июня

    ... Теперь переходим ко второму вопросу, предлагаю поднять депутатам зарплату на 15% ! Так и думал, единогласно.

    56
    2
  • JD
    Janis Dombris
    14-го июня

    Ну можно и до 100 сразу поднять, только где работать? Мест в думе всем не хватит, сторожами и дворниками идти работать, на приличных предприятияих уже после 60 никому не нужны. Во-вторых, верните все взносы с зарплат людям. Это государство не достойно,чтоб ему платили налоги, никакой отдачи нет, довбоебы, медицины нет, образования нет, промышленности нет, дорог нет, никакой инфраструктуры, одна желчь на национальной почве.

    218
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    14-го июня

    Не имеет никакого смысла, половина населения после 60ти лет становятся инвалидами или просто болеют и умирают. Сейчас доживают те, кто на пенсию уходили в 50 - 60 лет, сегодняшние пенсионеры и до 75 не доживают. Предлагаю депутату сократить обучение в школе до 10 лет, вот и пополнится рынок труда молодыми работниками. Впрочем, познакомившись с нашими зарплатами и условиями труда к 18ти годам из них здесь никого не останется.

    128
    2
  • A
    Aleks
    14-го июня

    При зарплате в 5000 евро Кулберг может работать в Сейме аж до 100 лет,не выходя на пенсию.Вон Долгополову ,дяде Ушакова,уже 83 и на пенсию жить не собирается,пристроившись в РД депутатом.

    95
    1
  • A
    Aleks
    14-го июня

    Kulberg Genealogu The vastmajoritu of Argetine Jews are descended from immigrants who arrived from Europa. Therse ashkenazic Jews migrated from small towns or shtetels of Poland,Lithuania,Russia,Germany,Romania of Ukraine ,leaviing behind most of their Jewish relatives Даже не удивлен...Кто ж ,кроме ,них...

    8
    13
  • A
    Anim
    14-го июня

    Депутаты делают всё возможное, чтобы народ уезжал из этой страны. А остальные перестали платить налоги.

    189
    1
  • A
    Aleks
    Anim
    14-го июня

    Тут сразу и не разберёшь,кто Херман,а кто Херманис,кто Кулберг,а кто Кулбергс😂😂😂

    34
    3
  • MT
    Michael T.
    14-го июня

    там вроде уже собирают подписи чтобы этот клоповник разогнать....ну штоже видно надо, подписываться

    154
    1
  • MT
    Michael T.
    14-го июня

    иди ты на х......й!!! гА....ндонище!!! Всем депутатам 2 минималки и на пенсию им в 80 лет

    137
    2
  • A
    Aleks
    14-го июня

    Фамилию надо ему поменять С Херман на Хервам .

    92
    3
  • A
    Anim
    Aleks
    14-го июня

    Статью религия не позволяет прочитать? Повышение пенсионного возраста предлагает Андрис Кулбергс, а не Херманис.

    24
    8
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го июня

    А всем депутатам в 80 лет, иначе погибнет нация, если такие умные люди рано ка пенсию уйдут!

    102
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го июня

    Главный вывод - теневая экономика увеличится. Никто не захочет платить налоги зная что ты ничего не получишь в будущем сам, или потому что умрешь, или потому что некому будет платить налоги когда старым станешь ты. А низкие поступления в бюджет - низкие пособия для детей, заимствования на внешних рынках, снова уменьшение бюджета за счет возросших процентов. Похоже государство попало в самоусиливающиюся петлю обратной связи и летит по спирали вниз. И нет ни разума не политической воли способной остановить крах.

    133
    1
  • lg
    lo gos
    14-го июня

    Вот же пидор, для некоторых людей это означает пахать пожизненно. Вот льготникам, пускай повышает, и пенсию всем одинаковую.

    129
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го июня

    Пусть этот "предлагальщик" берет метлу и идет работать дворником до 70 лет. Звиздеть и метлой махать - есть некоторая разница.

    189
    2
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