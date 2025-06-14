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Назван кандидат на пост нового «стрелочника» ЦИК 2 592

Политика
Дата публикации: 14.06.2025
LETA
Назван кандидат на пост нового «стрелочника» ЦИК
ФОТО: LETA

Глава Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис выдвинут от нескольких партий на пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и планирует баллотироваться, подтвердил агентству ЛЕТА Звиедрис.

Он подчеркнул, что это тяжелое решение.

"Скажу честно: я не вижу много других кандидатур. Такая должность не должна длительное время оставаться пустой. У меня есть необходимые знания. Зачем это делать? Это дело надо привести в порядок, нужно восстановить доверие к ЦИК", - сказал Звиедрис, комментируя готовность баллотироваться на этот пост.

Кроме того, он подтвердил, что к нему обратились как минимум три политические силы, но с целью сохранения нейтралитета не стал называть конкретных партий.

Как сообщалось, представленные в Сейме партии рассматривают возможность выдвижения на пост нового председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) руководителя Рижской избирательной комиссии Звиедриса, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Кандидатуру Звиедриса обсуждают партии и правящей коалиции, и оппозиции.

В парламенте допускают, что договоренность по новой кандидатуре на пост главы ЦИК может быть достигнута до вечера понедельника, 16 июня.

Как сообщалось, кандидатов на пост председателя ЦИК депутаты могут выдвигать до 16:00 вторника, 17 июня.

Утвердить нового главу ЦИК планируется 19 июня.

Нового руководителя ЦИК предстоит выбрать в связи с тем, что в отставку подала ее предыдущая председатель Кристине Саулите, взяв на себя ответственность за технические сбои во время выборов.

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#цик #кадры #чиновник
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(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го июня

    И не жалко вам парня, совсем молодой ещё. Ведь не понимает, куда его пихают.

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  • A
    Aleks
    14-го июня

    Какое хитрое лицо ...Ну этот Бендер провернет операцию,,Победа будет за нами,,от коалиции при выборах в Сейм так,что комар носа не подточит...))

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