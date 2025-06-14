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В Латвию прибудет посол США при НАТО Уитакер 1 546

Политика
Дата публикации: 14.06.2025
LETA
В Латвию прибудет посол США при НАТО Уитакер

Сегодня с рабочим визитом Латвию посетит посол США при НАТО Мэттью Уитакер, чтобы обсудить подготовку к саммиту НАТО в Гааге и сотрудничество Латвии и США в области безопасности и обороны, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

Посол прибыл в Латвию по приглашению министра иностранных дел Байбы Браже.

Уитакер встретится с министром иностранных дел, министром обороны Андрисом Спрудсом, командующим Национальными вооруженными силами Каспарсом Пудансом и другими высокопоставленными лицами.

Посол США в НАТО посетит военную базу в Адажи, встретится с контингентом американских военных сил в Латвии и военнослужащими расширенной боевой группы НАТО.

Ранее сообщалось, что лидеры НАТО 24 и 25 июня встретятся в Гааге, чтобы обсудить расходы на оборону.

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#нато #латвия
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го июня

    Говорят "Незваный гость, хуже татарина"!

    6
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