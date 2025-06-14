В Латвию прибудет посол США при НАТО Уитакер

Сегодня с рабочим визитом Латвию посетит посол США при НАТО Мэттью Уитакер, чтобы обсудить подготовку к саммиту НАТО в Гааге и сотрудничество Латвии и США в области безопасности и обороны, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

Посол прибыл в Латвию по приглашению министра иностранных дел Байбы Браже.

Уитакер встретится с министром иностранных дел, министром обороны Андрисом Спрудсом, командующим Национальными вооруженными силами Каспарсом Пудансом и другими высокопоставленными лицами.

Посол США в НАТО посетит военную базу в Адажи, встретится с контингентом американских военных сил в Латвии и военнослужащими расширенной боевой группы НАТО.

Ранее сообщалось, что лидеры НАТО 24 и 25 июня встретятся в Гааге, чтобы обсудить расходы на оборону.