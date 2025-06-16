В черный список Латвии включены Прилучный и Андреева

Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц российского актера Павла Прилучного и ведущую Первого канала Екатерину Андрееву.

Как министр сообщила в социальных сетях, она приняла решение включить этих граждан РФ в черный список на основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции, введя для них бессрочный запрет на въезд в страну.

Согласно данной статье закона, иностранный гражданин может быть включен в черный список, если у компетентных органов имеются основания полагать, что он представляет угрозу для государственной безопасности или общественного порядка, либо, прибыв в Латвию, может помешать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов по раскрытию преступления.

Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Krievijas pilsoņus Pāvelu PRILUČNIJU un Jekaterinu ANDREJEVU Latvijai nevēlamo personu sarakstā un noteikt aizliegumu viņiem ieceļot 🇱🇻 uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2.daļu. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) June 16, 2025

Пару месяцев назад Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил, что в Латвии живет дочь Екатерины Андреевой.

В ФБК заявили, что после расследования они направили властям Латвии "информацию о европейских путешествиях" Екатерины Андреевой и предложили ввести против нее санкции.

Андреева также получила почетное гражданство Черногории в 2011 году.

Связь Павла Прилучного с Латвией весьма умозрительна. В этом контексте можно упомянуть лишь то, что об был женат на латышке, с которой в итоге развелся.