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В черный список Латвии включены Прилучный и Андреева 4 1435

Политика
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
В черный список Латвии включены Прилучный и Андреева

Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц российского актера Павла Прилучного и ведущую Первого канала Екатерину Андрееву.

Как министр сообщила в социальных сетях, она приняла решение включить этих граждан РФ в черный список на основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции, введя для них бессрочный запрет на въезд в страну.

Согласно данной статье закона, иностранный гражданин может быть включен в черный список, если у компетентных органов имеются основания полагать, что он представляет угрозу для государственной безопасности или общественного порядка, либо, прибыв в Латвию, может помешать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов по раскрытию преступления.

Пару месяцев назад Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил, что в Латвии живет дочь Екатерины Андреевой.

В ФБК заявили, что после расследования они направили властям Латвии "информацию о европейских путешествиях" Екатерины Андреевой и предложили ввести против нее санкции.

Андреева также получила почетное гражданство Черногории в 2011 году. 

Связь Павла Прилучного с Латвией весьма умозрительна. В этом контексте можно упомянуть лишь то, что об был женат на латышке, с которой в итоге развелся.

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#черный список #павел прилучный
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(4)
  • Д
    Дед
    16-го июня

    Бражка с бодуна что ли проснулась и решила по пакостить- Павлушу то за что, вроде ничего против Латвии не говорил, разве, что Муциниецу бросил.

    39
    2
  • З
    Злой
    Дед
    16-го июня

    Алкоголизм это зло!

    17
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Дед
    17-го июня

    Прилучный и Андреев с Брагой бражку пили и что то не поделили. Вот вам и результат!

    0
    2
  • З
    Злой
    16-го июня

    Они очень расстроились, прямо теперь не находят себе.

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