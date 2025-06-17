И чтоб никто не догадался: в Латвии планируют засекретить зарплаты государственных служащих 3 1106

Дата публикации: 17.06.2025
ФОТО: LETA

Комиссия Сейма решила продвигать поправки к закону, чтобы исключить требование о публичном раскрытии зарплат должностных лиц, сообщила пресс-служба Сейма.

Депутаты приняли это решение после ознакомления с письмом Бюро омбудсмена, в котором указано, что норма о ежемесячной публикации зарплат государственных должностных лиц, принятая Сеймом в ноябре прошлого года, не соответствует Конституции.

В письме омбудсмен призвал ответственную за продвижение поправок комиссию по государственному управлению и самоуправлениям рассмотреть исключение спорной нормы из Закона о структуре государственной власти.

«Омбудсмен также выразил готовность обратиться в Конституционный суд для защиты прав должностных лиц на безопасность своих данных и неприкосновенность частной жизни», — заявил председатель комиссии Олегс Буровс.

Также на несоответствие данной нормы Конституции указала Государственная инспекция по защите данных в письме президенту Латвии Ринкевичу.

Как сообщал bb.lv, в вчера подозреваемый в беспробудном пьянстве омбудсмен Юрис Янсонс написал заявление об увольнении.

#зарплата
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
