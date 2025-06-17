Для реализации первой очереди строительства инфраструктуры потребуется до 36,5 млн евро. 4,55 млн евро из этой суммы перераспределено из бюджетной программы "Нераспределенное финансирование для проектов и мероприятий, софинансируемых из политических инструментов Европейского союза и другой зарубежной финансовой помощи" в подпрограмму Министерства обороны "Инвестиционные проекты НАТО".

Крупнейший в Балтии военный полигон будет расположен на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев. Государственный оборонный центр военных объектов и закупок Министерства обороны в настоящее время реализует первую очередь строительства полигона - уже завершена разработка первых строительных проектов и начаты работы в зоне неразорвавшихся боеприпасов, по возведению башни управления, трех стрельбищ и хранилища для боеприпасов.