Латвия потратит миллионы евро на новый военный полигон 1 835

Дата публикации: 17.06.2025
Правительство одобрило выделение 4,55 млн евро для строительства объектов инфраструктуры на военном полигоне в Селии.

Для реализации первой очереди строительства инфраструктуры потребуется до 36,5 млн евро. 4,55 млн евро из этой суммы перераспределено из бюджетной программы "Нераспределенное финансирование для проектов и мероприятий, софинансируемых из политических инструментов Европейского союза и другой зарубежной финансовой помощи" в подпрограмму Министерства обороны "Инвестиционные проекты НАТО".

Крупнейший в Балтии военный полигон будет расположен на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев. Государственный оборонный центр военных объектов и закупок Министерства обороны в настоящее время реализует первую очередь строительства полигона - уже завершена разработка первых строительных проектов и начаты работы в зоне неразорвавшихся боеприпасов, по возведению башни управления, трех стрельбищ и хранилища для боеприпасов.

